Киев не проявил заинтересованности в переговорах с РФ, заявил Владимир Путин Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Переговоры между Россией и Украиной приостановлены из-за «неконструктивного подхода украинской стороны». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с финляндским коллегой Саули Ниинисте. URA.RU рассказывает о главных событиях спецоперации к вечеру 14 мая.

Переговорный процесс по поводу урегулирования конфликта между Россией и Украиной приостановлен. Как заявил российский лидер, украинская сторона не проявила заинтересованности «в серьезном и конструктивном диалоге».

Турция готова эвакуировать по морю раненых националистов и мирных жителей, находящихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил официальный представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын. «Наш корабль готов отправиться в путь и доставить раненых солдат и других гражданских в Турцию», — сказал Калын в интервью Reuters.

Бойцы спецподразделения «Ахмат» совместно с военнослужащими ЛНР взяли под контроль химический завод «Заря» в Рубежном. Промышленная зона предприятия имеет протяженность в несколько километров как в длину, так и в ширину, отмечал глава Чеченской республики Рамазан Кадыров.

Украинские власти планируют мобилизовать миллион человек для борьбы с российской армией. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил о том, что проведение референдумов на освобожденных территориях Украины возможно только после окончания российской спецоперации. Он также заявил, что воссоединение южных регионов Украины с Россией неизбежно, так как эти территории исторически входили в состав Российской империи.

Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. Как отмечал российский лидер, ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида киевских властей.

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