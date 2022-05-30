Кадыров отчитался о зачистке Северодонецка на 85%

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале выложил видеоролик с докладом о зачистке Северодонецка на 85%. Помощник Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов доложил, что в городе осталось зачистить 15-17% жилого сектора.
«Докладываю вам, что на 13:00 текущего дня обстановка в городе Северодонецк подконтрольна нам. Осталось нам дочистить 15-17% жилого сектора, остальная территория уже полностью зачищена. То есть город контролируется нами где-то на 80-85%», — сказал Алаудинов.
Глава Чечни сообщил об освобождении Северодонецка 29 мая. По словам Кадырова, сейчас город находится под контролем российских военных, а также подразделений Донбасса.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По словам главы государства, оккупация Украины не является целью России.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.