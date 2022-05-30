«Пятый канал» показал кадры удара ВСУ по жителям Северодонецка. Видео

31 мая 2022 в 08:58 Размер текста - 17 +

ВСУ ударили по мирным жителям, которые были во дворе дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ ударили по жилому кварталу Северодонецка, где находились мирные жители. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на корреспондента. «Наша съемочная группа находилась на выходе из подъезда. По счастливой случайности никто из нас и наших коллег не пострадал», — сообщил корреспондент Пятого канала Алексей Полторанин. Издание сообщает, что пострадал мирный житель, который сидел во дворе в этот момент. Мужчина успел закрыть голову руками, поэтому осколок повредил ему кисть. Украинский танк бил прямой наводкой по мирным гражданам, а корректировку мог вести боевик в одном из соседних домов либо ее вели с беспилотника, передает Пятый канал. В Народной милиции ЛНР сообщили, что определяют точки, откуда вели огонь. «Нужно либо нейтрализовать угрозу, либо заставить противника отступить. Нужно заставить противника прекратить огневую активность», — сказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что Северодонецк зачистили уже на 85%. Российская армия контролирует треть Северодонецка, сказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

ВСУ ударили по жилому кварталу Северодонецка, где находились мирные жители. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на корреспондента. «Наша съемочная группа находилась на выходе из подъезда. По счастливой случайности никто из нас и наших коллег не пострадал», — сообщил корреспондент Пятого канала Алексей Полторанин. Издание сообщает, что пострадал мирный житель, который сидел во дворе в этот момент. Мужчина успел закрыть голову руками, поэтому осколок повредил ему кисть. Украинский танк бил прямой наводкой по мирным гражданам, а корректировку мог вести боевик в одном из соседних домов либо ее вели с беспилотника, передает Пятый канал. В Народной милиции ЛНР сообщили, что определяют точки, откуда вели огонь. «Нужно либо нейтрализовать угрозу, либо заставить противника отступить. Нужно заставить противника прекратить огневую активность», — сказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что Северодонецк зачистили уже на 85%. Российская армия контролирует треть Северодонецка, сказал глава ЛНР Леонид Пасечник.