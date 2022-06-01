Глава ДНР Пушилин опроверг информацию о своем ранении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
С Денисом Пушилиным все в порядке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Администрация главы Донецкой народной республики, а позже и сам Денис Пушилин опровергли информацию о его ранении в городе Красный Лиман. Ранее эти слухи распространяли украинские средства массовой информации.

«Мы с губернатором Санкт-Петербурга были в Мариуполе, подписали договор о побратимстве. С Александром Дмитриевичем чувствуем себя вполне хорошо», — отметил глава ДНР в беседе с RT.

Ранее ряд украинских СМИ распространяли сообщения о ранении Пушилина, пишет MK.RU. Кроме того, эти же источники распространяли и другую информацию «о победах ВСУ», которая впоследствии оказалась недостоверной, добавляет Nation News.

Россия проводит вынужденную спецоперацию на Украине с конца февраля. В ходе нее от нацбатов и ВСУ уже освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. О том, что крупный донбасский город Красный Лиман перешел под контроль российских военных, сообщалось в конце мая. Это позволит войскам РФ и союзникам — народной милиции ДНР и ЛНР — выйти напрямую к Славянску, а также в тыл украинским подразделениям, занимающим Северск, через который проходит одна из дорог, соединяющих с «большой землей» северодонецко-лисичанскую группировку ВСУ.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Администрация главы Донецкой народной республики, а позже и сам Денис Пушилин опровергли информацию о его ранении в городе Красный Лиман. Ранее эти слухи распространяли украинские средства массовой информации. «Мы с губернатором Санкт-Петербурга были в Мариуполе, подписали договор о побратимстве. С Александром Дмитриевичем чувствуем себя вполне хорошо», — отметил глава ДНР в беседе с RT. Ранее ряд украинских СМИ распространяли сообщения о ранении Пушилина, пишет MK.RU. Кроме того, эти же источники распространяли и другую информацию «о победах ВСУ», которая впоследствии оказалась недостоверной, добавляет Nation News. Россия проводит вынужденную спецоперацию на Украине с конца февраля. В ходе нее от нацбатов и ВСУ уже освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. О том, что крупный донбасский город Красный Лиман перешел под контроль российских военных, сообщалось в конце мая. Это позволит войскам РФ и союзникам — народной милиции ДНР и ЛНР — выйти напрямую к Славянску, а также в тыл украинским подразделениям, занимающим Северск, через который проходит одна из дорог, соединяющих с «большой землей» северодонецко-лисичанскую группировку ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...