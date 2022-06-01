Глава ДНР Пушилин опроверг информацию о своем ранении

Администрация главы Донецкой народной республики, а позже и сам Денис Пушилин опровергли информацию о его ранении в городе Красный Лиман. Ранее эти слухи распространяли украинские средства массовой информации.
«Мы с губернатором Санкт-Петербурга были в Мариуполе, подписали договор о побратимстве. С Александром Дмитриевичем чувствуем себя вполне хорошо», — отметил глава ДНР в беседе с RT.
Ранее ряд украинских СМИ распространяли сообщения о ранении Пушилина, пишет MK.RU. Кроме того, эти же источники распространяли и другую информацию «о победах ВСУ», которая впоследствии оказалась недостоверной, добавляет Nation News.
Россия проводит вынужденную спецоперацию на Украине с конца февраля. В ходе нее от нацбатов и ВСУ уже освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. О том, что крупный донбасский город Красный Лиман перешел под контроль российских военных, сообщалось в конце мая. Это позволит войскам РФ и союзникам — народной милиции ДНР и ЛНР — выйти напрямую к Славянску, а также в тыл украинским подразделениям, занимающим Северск, через который проходит одна из дорог, соединяющих с «большой землей» северодонецко-лисичанскую группировку ВСУ.
Администрация главы Донецкой народной республики, а позже и сам Денис Пушилин опровергли информацию о его ранении в городе Красный Лиман. Ранее эти слухи распространяли украинские средства массовой информации. «Мы с губернатором Санкт-Петербурга были в Мариуполе, подписали договор о побратимстве. С Александром Дмитриевичем чувствуем себя вполне хорошо», — отметил глава ДНР в беседе с RT. Ранее ряд украинских СМИ распространяли сообщения о ранении Пушилина, пишет MK.RU. Кроме того, эти же источники распространяли и другую информацию «о победах ВСУ», которая впоследствии оказалась недостоверной, добавляет Nation News. Россия проводит вынужденную спецоперацию на Украине с конца февраля. В ходе нее от нацбатов и ВСУ уже освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. О том, что крупный донбасский город Красный Лиман перешел под контроль российских военных, сообщалось в конце мая. Это позволит войскам РФ и союзникам — народной милиции ДНР и ЛНР — выйти напрямую к Славянску, а также в тыл украинским подразделениям, занимающим Северск, через который проходит одна из дорог, соединяющих с «большой землей» северодонецко-лисичанскую группировку ВСУ.