В Кремле высказались о сроках референдума по присоединению ЛДНР

03 июня 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

Российские власти не определились со сроками проведения референдума на Донбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле нет точного понимания о датах проведения референдумов по вхождению Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «У нас пока нет никакого понимания по временным рамкам [проведения референдумов]», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос во время конференц-колла. Он также отметил, что ситуация будет проясняться по мере того, как будут складываться благоприятные для референдумов условия. Ранее глава международного комитета Госдумы, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, заявил, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская область могут войти в состав России одновременно. Вооруженные силы РФ освободили эти территории в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В Кремле нет точного понимания о датах проведения референдумов по вхождению Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «У нас пока нет никакого понимания по временным рамкам [проведения референдумов]», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос во время конференц-колла. Он также отметил, что ситуация будет проясняться по мере того, как будут складываться благоприятные для референдумов условия. Ранее глава международного комитета Госдумы, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, заявил, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская область могут войти в состав России одновременно. Вооруженные силы РФ освободили эти территории в ходе специальной операции по демилитаризации Украины.