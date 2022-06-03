В Кремле высказались о сроках референдума по присоединению ЛДНР

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Российские власти не определились со сроками проведения референдума на Донбассе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле нет точного понимания о датах проведения референдумов по вхождению Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас пока нет никакого понимания по временным рамкам [проведения референдумов]», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос во время конференц-колла. Он также отметил, что ситуация будет проясняться по мере того, как будут складываться благоприятные для референдумов условия.

Ранее глава международного комитета Госдумы, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, заявил, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская область могут войти в состав России одновременно. Вооруженные силы РФ освободили эти территории в ходе специальной операции по демилитаризации Украины.

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В Кремле нет точного понимания о датах проведения референдумов по вхождению Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «У нас пока нет никакого понимания по временным рамкам [проведения референдумов]», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос во время конференц-колла. Он также отметил, что ситуация будет проясняться по мере того, как будут складываться благоприятные для референдумов условия. Ранее глава международного комитета Госдумы, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, заявил, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская область могут войти в состав России одновременно. Вооруженные силы РФ освободили эти территории в ходе специальной операции по демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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