На трассе Тюмень — Екатеринбург насмерть сбили пешехода. Фото

04 июня 2022 в 11:05 Размер текста - 17 +

Пешехода сбили, когда он переходил дорогу в неположенном месте Фото: Игорь Меркулов © URA.RU На трассе Тюмень — Екатеринбург насмерть сбили тюменца 1996 года рождения, он переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.



«В 2 часа на 301-м километре автомобилем „Лада Гранта“ сбит тюменец 1996 года рождения, он переходил автодорогу там, где нет пешеходного перехода, хотя неподалеку есть надземный пешеходный переход. Пешеход скончался на месте ДТП», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что 50-летняя водитель «Лады» не сразу заметила молодого человека в темноте. Обстоятельства трагедии выясняются. На трассе Тюмень-Екатеринбург насмерть сбили пешехода Фото: telegram-канал ГИБДД по Тюменской области Водитель легковушки не заметила молодого человека Фото: telegram-канал ГИБДД по Тюменской области Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

На трассе Тюмень — Екатеринбург насмерть сбили тюменца 1996 года рождения, он переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «В 2 часа на 301-м километре автомобилем „Лада Гранта“ сбит тюменец 1996 года рождения, он переходил автодорогу там, где нет пешеходного перехода, хотя неподалеку есть надземный пешеходный переход. Пешеход скончался на месте ДТП», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что 50-летняя водитель «Лады» не сразу заметила молодого человека в темноте. Обстоятельства трагедии выясняются.