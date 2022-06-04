Пешехода сбили, когда он переходил дорогу в неположенном месте
На трассе Тюмень — Екатеринбург насмерть сбили тюменца 1996 года рождения, он переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
«В 2 часа на 301-м километре автомобилем „Лада Гранта“ сбит тюменец 1996 года рождения, он переходил автодорогу там, где нет пешеходного перехода, хотя неподалеку есть надземный пешеходный переход. Пешеход скончался на месте ДТП», — говорится в сообщении ведомства.
Там отметили, что 50-летняя водитель «Лады» не сразу заметила молодого человека в темноте. Обстоятельства трагедии выясняются.
На трассе Тюмень-Екатеринбург насмерть сбили пешехода
Водитель легковушки не заметила молодого человека
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