На трассе Тюмень — Екатеринбург насмерть сбили пешехода. Фото

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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
Пешехода сбили, когда он переходил дорогу в неположенном месте Фото:

На трассе Тюмень — Екатеринбург насмерть сбили тюменца 1996 года рождения, он переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«В 2 часа на 301-м километре автомобилем „Лада Гранта“ сбит тюменец 1996 года рождения, он переходил автодорогу там, где нет пешеходного перехода, хотя неподалеку есть надземный пешеходный переход. Пешеход скончался на месте ДТП», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что 50-летняя водитель «Лады» не сразу заметила молодого человека в темноте. Обстоятельства трагедии выясняются.

На трассе Тюмень-Екатеринбург насмерть сбили пешехода
Фото:
Водитель легковушки не заметила молодого человека
Фото:

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На трассе Тюмень — Екатеринбург насмерть сбили тюменца 1996 года рождения, он переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «В 2 часа на 301-м километре автомобилем „Лада Гранта“ сбит тюменец 1996 года рождения, он переходил автодорогу там, где нет пешеходного перехода, хотя неподалеку есть надземный пешеходный переход. Пешеход скончался на месте ДТП», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что 50-летняя водитель «Лады» не сразу заметила молодого человека в темноте. Обстоятельства трагедии выясняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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