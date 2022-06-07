Кабмин Украины согласился легализовать каннабис

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Фото. Пермь., флаг украины
На Украине поддержали законопроект о легализации каннабиса в медицинских целях Фото:

Кабинет министров Украины поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса. Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства здравоохранения Украины.

«Кабмин поддержал законопроект „О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских и промышленных целях, в научной и научно-технической деятельности…“ Законопроект расширит доступ пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств», — сообщается в telegram-канале украинского Минздрава.

Глава ведомства Виктор Ляшко отметил, что кампании против производства препаратов из каннабиса намеренно отождествляют лекарства на его основе и находящийся в незаконном обращении каннабис. Так противники легализации пытаются обесценить его лекарственные свойства, объяснил министр в социальной сети.

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Кабинет министров Украины поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса. Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства здравоохранения Украины. «Кабмин поддержал законопроект „О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских и промышленных целях, в научной и научно-технической деятельности…“ Законопроект расширит доступ пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств», — сообщается в telegram-канале украинского Минздрава. Глава ведомства Виктор Ляшко отметил, что кампании против производства препаратов из каннабиса намеренно отождествляют лекарства на его основе и находящийся в незаконном обращении каннабис. Так противники легализации пытаются обесценить его лекарственные свойства, объяснил министр в социальной сети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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