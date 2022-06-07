Кабмин Украины согласился легализовать каннабис

Кабинет министров Украины поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса. Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства здравоохранения Украины.
«Кабмин поддержал законопроект „О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских и промышленных целях, в научной и научно-технической деятельности…“ Законопроект расширит доступ пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств», — сообщается в telegram-канале украинского Минздрава.
Глава ведомства Виктор Ляшко отметил, что кампании против производства препаратов из каннабиса намеренно отождествляют лекарства на его основе и находящийся в незаконном обращении каннабис. Так противники легализации пытаются обесценить его лекарственные свойства, объяснил министр в социальной сети.
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Кабинет министров Украины поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса. Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства здравоохранения Украины. «Кабмин поддержал законопроект „О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских и промышленных целях, в научной и научно-технической деятельности…“ Законопроект расширит доступ пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств», — сообщается в telegram-канале украинского Минздрава. Глава ведомства Виктор Ляшко отметил, что кампании против производства препаратов из каннабиса намеренно отождествляют лекарства на его основе и находящийся в незаконном обращении каннабис. Так противники легализации пытаются обесценить его лекарственные свойства, объяснил министр в социальной сети.