Аналитик Михайлов объяснил бессмысленность контрнаступлений ВСУ

08 июня 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

Широкий фронт боевых действий на Украине не позволит ВСУ совершить эффективную контратаку Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Точечные контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) нельзя исключать, однако они не смогут привести к перелому хода спецоперации России. Об этом в беседе с URA.RU рассказал гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Контрнаступление всегда возможно, но в данной объективной реальности для Украины это могут быть только локальные, точечные попытки. На несколько километров куда-то продвинуться, попытаться вырваться. Но контратаки не приведут ни к какому перелому боевых действий, даже если им удастся получить несколько десятков новых пусковых установок от американцев и новые средства артиллерии от европейцев, это не даст перелома в театре военных действий», — сказал Александр Михайлов. Как объяснил военный аналитик, широкий фронт боевых действий не позволит ВСУ совершить эффективную контратаку. «Граница военных действий сейчас занимает от 1000 до 1200 километров, и на всем протяжении линии фронта сконцентрировать такое количество вооружения, чтобы оно переломило ход боевых действий, невозможно. Их просто нет у Украины и не будет. Те поставки, которые были обещаны, это не тот вклад в обороноспособность Украины, который мог бы изменить ситуацию и привести к большому, масштабному контрнаступлению ВСУ», — подчеркнул он. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. С этого момента страны Запада значительно увеличили объемы военной помощи Киеву. Наибольшую поддержку оказывают США. В частности, в мае американский лидер Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Точечные контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) нельзя исключать, однако они не смогут привести к перелому хода спецоперации России. Об этом в беседе с URA.RU рассказал гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Контрнаступление всегда возможно, но в данной объективной реальности для Украины это могут быть только локальные, точечные попытки. На несколько километров куда-то продвинуться, попытаться вырваться. Но контратаки не приведут ни к какому перелому боевых действий, даже если им удастся получить несколько десятков новых пусковых установок от американцев и новые средства артиллерии от европейцев, это не даст перелома в театре военных действий», — сказал Александр Михайлов. Как объяснил военный аналитик, широкий фронт боевых действий не позволит ВСУ совершить эффективную контратаку. «Граница военных действий сейчас занимает от 1000 до 1200 километров, и на всем протяжении линии фронта сконцентрировать такое количество вооружения, чтобы оно переломило ход боевых действий, невозможно. Их просто нет у Украины и не будет. Те поставки, которые были обещаны, это не тот вклад в обороноспособность Украины, который мог бы изменить ситуацию и привести к большому, масштабному контрнаступлению ВСУ», — подчеркнул он. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. С этого момента страны Запада значительно увеличили объемы военной помощи Киеву. Наибольшую поддержку оказывают США. В частности, в мае американский лидер Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов.