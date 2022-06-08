Британцы предупредили Зеленского о предательстве

08 июня 2022 в 22:54 Размер текста - 17 +

Борис Джонсон предаст Владимира Зеленского, это лишь вопрос времени, считают британцы Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Британские пользователи социальной сети Twitter (заблокирован в России) предупредили президента Украины Владимира Зеленского, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон вскоре предаст его. Ранее глава британского правительства избежал вотума недоверия. Зеленский заявил, что очень рад такому исходу. «[Джонсон] предаст Зеленского, как предал всех, с кем когда-либо вступал в контакт. Это лишь вопрос времени», — написал пользователь под ником Andy Brice. Пользователя Barry возмутило то, что Лондон продолжает оказывать Киеву военную поддержку. «Президент Украины рад, что получит больше бесплатного оружия за счет налогоплательщиков Соединенного Королевства», — написал он. Другие комментаторы усомнились в искренности Зеленского, который поздравил Джонсона с сохранением должности. «Конечно, спонсируется им. Элита будет заботиться друг о друге. К черту простых людей», — заявил пользователь Ank van Pelt. Sara предупредила Зеленского, что Джонсон делает только то, что ему выгодно. «Если бы у британского премьера не было проблем в собственной стране, люди бы его любили, а на Украину ему было бы наплевать», — заявила она. Пользователь OrenthalJames нашел еще одно объяснение, почему Зеленский так радуется тому, что Джонсон остался премьер-министром. «Два коррумпированных клоуна. У них много общего», — заявил он. Ранее члены парламента Великобритании не смогли вынести вотум недоверия Джонсону. Голосование проходило тайно в Палате общин. За вынесения вотума доверия проголосовали 211 человек, против — 148, передает RT. Джонсон был замешан в скандале с вечеринками в пандемию коронавируса. Полиция Лондона расследовала 12 мероприятий, проведенных в правительственных зданиях во время карантина. Премьер-министр Британии присутствовал как минимум на шести из них. После Джонсон заявил, что хотел бы вновь посетить вечеринки, которые проходили во время локдауна, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Британские пользователи социальной сети Twitter (заблокирован в России) предупредили президента Украины Владимира Зеленского, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон вскоре предаст его. Ранее глава британского правительства избежал вотума недоверия. Зеленский заявил, что очень рад такому исходу. «[Джонсон] предаст Зеленского, как предал всех, с кем когда-либо вступал в контакт. Это лишь вопрос времени», — написал пользователь под ником Andy Brice. Пользователя Barry возмутило то, что Лондон продолжает оказывать Киеву военную поддержку. «Президент Украины рад, что получит больше бесплатного оружия за счет налогоплательщиков Соединенного Королевства», — написал он. Другие комментаторы усомнились в искренности Зеленского, который поздравил Джонсона с сохранением должности. «Конечно, спонсируется им. Элита будет заботиться друг о друге. К черту простых людей», — заявил пользователь Ank van Pelt. Sara предупредила Зеленского, что Джонсон делает только то, что ему выгодно. «Если бы у британского премьера не было проблем в собственной стране, люди бы его любили, а на Украину ему было бы наплевать», — заявила она. Пользователь OrenthalJames нашел еще одно объяснение, почему Зеленский так радуется тому, что Джонсон остался премьер-министром. «Два коррумпированных клоуна. У них много общего», — заявил он. Ранее члены парламента Великобритании не смогли вынести вотум недоверия Джонсону. Голосование проходило тайно в Палате общин. За вынесения вотума доверия проголосовали 211 человек, против — 148, передает RT. Джонсон был замешан в скандале с вечеринками в пандемию коронавируса. Полиция Лондона расследовала 12 мероприятий, проведенных в правительственных зданиях во время карантина. Премьер-министр Британии присутствовал как минимум на шести из них. После Джонсон заявил, что хотел бы вновь посетить вечеринки, которые проходили во время локдауна, сообщает «Национальная служба новостей».