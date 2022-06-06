Борис Джонсон сохранил пост премьера, несмотря на COVID-вечеринки

07 июня 2022 в 01:21 Размер текста - 17 +

В Британии не смогли вынести вотум недоверия Борису Джонсону Фото: Владимир Андреев © URA.RU Члены британского парламента от правящей Консервативной партии не смогли вынести вотум недоверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Об этом свидетельствую итоги голосования. «Голосование проходило тайно в Палате общин. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против», — сообщил председатель руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди. Информацию передает РИА «Новости». Джонсон был замешан в скандале с вечеринками в пандемию коронавируса. Полиция Лондона расследовала 12 мероприятий, проведенных в правительственных зданиях во время карантина. Премьер-министр Британии присутствовал как минимум на шести из них. В связи с этим британские парламентарии одобрили инициативу о начале парламентского расследования, передает RT. Консерваторы запустили процедуру по вынесению вотума недоверия действующему премьеру, уточняет телеканал 360. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Члены британского парламента от правящей Консервативной партии не смогли вынести вотум недоверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Об этом свидетельствую итоги голосования. «Голосование проходило тайно в Палате общин. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против», — сообщил председатель руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди. Информацию передает РИА «Новости». Джонсон был замешан в скандале с вечеринками в пандемию коронавируса. Полиция Лондона расследовала 12 мероприятий, проведенных в правительственных зданиях во время карантина. Премьер-министр Британии присутствовал как минимум на шести из них. В связи с этим британские парламентарии одобрили инициативу о начале парламентского расследования, передает RT. Консерваторы запустили процедуру по вынесению вотума недоверия действующему премьеру, уточняет телеканал 360.