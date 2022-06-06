06 июня 2022

Борис Джонсон сохранил пост премьера, несмотря на COVID-вечеринки

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Флаги. Санкт-Петербург, флаг великобритании, юнион джек, английский флаг, union jack
В Британии не смогли вынести вотум недоверия Борису Джонсону Фото:

Члены британского парламента от правящей Консервативной партии не смогли вынести вотум недоверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Об этом свидетельствую итоги голосования.

«Голосование проходило тайно в Палате общин. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против», — сообщил председатель руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди. Информацию передает РИА «Новости».

Джонсон был замешан в скандале с вечеринками в пандемию коронавируса. Полиция Лондона расследовала 12 мероприятий, проведенных в правительственных зданиях во время карантина. Премьер-министр Британии присутствовал как минимум на шести из них. В связи с этим британские парламентарии одобрили инициативу о начале парламентского расследования, передает RT. Консерваторы запустили процедуру по вынесению вотума недоверия действующему премьеру, уточняет телеканал 360.

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Члены британского парламента от правящей Консервативной партии не смогли вынести вотум недоверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Об этом свидетельствую итоги голосования. «Голосование проходило тайно в Палате общин. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против», — сообщил председатель руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди. Информацию передает РИА «Новости». Джонсон был замешан в скандале с вечеринками в пандемию коронавируса. Полиция Лондона расследовала 12 мероприятий, проведенных в правительственных зданиях во время карантина. Премьер-министр Британии присутствовал как минимум на шести из них. В связи с этим британские парламентарии одобрили инициативу о начале парламентского расследования, передает RT. Консерваторы запустили процедуру по вынесению вотума недоверия действующему премьеру, уточняет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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