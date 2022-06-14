Госдума одобрила тюремный срок в 20 лет за войну с Россией

14 июня 2022 в 19:36 Размер текста - 17 +

Россиян будут наказывать за военные действия против страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Госдума в первом чтении приняла проект о 20 годах колонии за участие граждан в военных действиях против России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. «Законопроектом предлагается уточнить статью УК РФ о государственной измене нормой об ответственности за участие граждан РФ в вооруженном конфликте или военных действиях за рубежом против интересов нашей страны. За это может грозить до двадцати лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении Госдумы. Отмечается, что государственной изменой будет считаться переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий или других действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает РФ. Также уголовная ответственность будет грозить за публичные призывы к осуществлению деятельности, которая направлена против безопасности РФ. За это планируется ввести наказание в виде лишения свободы сроком от двух до четырех лет. Для тех, кто распространяет призывы через интернет или СМИ, срок может увеличится до пяти лет. Ранее в России приняли закон за распространение фейков о спецоперации, которую с 24 февраля Россия проводит на Украине. Максимальное наказание за нарушение составляет 15 лет лишения свободы. За распространение заведомо ложных данных о ВС РФ предполагается штраф от 700 тысяч рублей до 1,5 млн рублей либо наказание до трех лет лишения свободы. Закон о наказании за дискредитацию Вооруженных сил РФ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, нужен из-за информационной политики других стран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Госдума в первом чтении приняла проект о 20 годах колонии за участие граждан в военных действиях против России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. «Законопроектом предлагается уточнить статью УК РФ о государственной измене нормой об ответственности за участие граждан РФ в вооруженном конфликте или военных действиях за рубежом против интересов нашей страны. За это может грозить до двадцати лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении Госдумы. Отмечается, что государственной изменой будет считаться переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий или других действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает РФ. Также уголовная ответственность будет грозить за публичные призывы к осуществлению деятельности, которая направлена против безопасности РФ. За это планируется ввести наказание в виде лишения свободы сроком от двух до четырех лет. Для тех, кто распространяет призывы через интернет или СМИ, срок может увеличится до пяти лет. Ранее в России приняли закон за распространение фейков о спецоперации, которую с 24 февраля Россия проводит на Украине. Максимальное наказание за нарушение составляет 15 лет лишения свободы. За распространение заведомо ложных данных о ВС РФ предполагается штраф от 700 тысяч рублей до 1,5 млн рублей либо наказание до трех лет лишения свободы. Закон о наказании за дискредитацию Вооруженных сил РФ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, нужен из-за информационной политики других стран.