Песков ответил на вопрос URA.RU об обвинениях Алиева в адрес Армении

Россия выражает надежду, что новой эскалации между Арменией и Азербайджаном не произойдет. Там пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о новых обвинениях со стороны Ильхама Алиева в адрес Еревана.
«Мы надеемся, что этого (нового обострения между Арменией и Азербайджаном. — Прим. ред.) не произойдет. Страны очень близки к завершению работы над договором, и мы надеемся, что эта работа будет финализирована. Этот договор очень необходим для стабильности, атмосферы безопасности в регионе. Со своей стороны, мы всегда повторяем, что в случае, если это будет востребовано, мы готовы сделать все возможное, чтобы способствовать этому процессу», — заявил Песков.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обвинениями в адрес Армении. Алиев назвал Армению государством-военным преступником, обвинил Ереван в разрушении городов и убийстве мирного населения в годы Карабахских войн, намерении парализовать работу энергетической инфраструктуры Азербайджана.
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