Песков ответил на вопрос URA.RU об обвинениях Алиева в адрес Армении

Песков: Россия надеется, что эскалации между Арменией и Азербайджаном не будет
© Служба новостей «URA.RU»
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Москва надеется что новая эскалация между Азербайджаном и Арменией не произойдет, заявил Дмитрий Песков
Москва надеется что новая эскалация между Азербайджаном и Арменией не произойдет, заявил Дмитрий Песков Фото:

Россия выражает надежду, что новой эскалации между Арменией и Азербайджаном не произойдет. Там пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о новых обвинениях со стороны Ильхама Алиева в адрес Еревана.

«Мы надеемся, что этого (нового обострения между Арменией и Азербайджаном. — Прим. ред.) не произойдет. Страны очень близки к завершению работы над договором, и мы надеемся, что эта работа будет финализирована. Этот договор очень необходим для стабильности, атмосферы безопасности в регионе. Со своей стороны, мы всегда повторяем, что в случае, если это будет востребовано, мы готовы сделать все возможное, чтобы способствовать этому процессу», — заявил Песков.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обвинениями в адрес Армении. Алиев назвал Армению государством-военным преступником, обвинил Ереван в разрушении городов и убийстве мирного населения в годы Карабахских войн, намерении парализовать работу энергетической инфраструктуры Азербайджана.

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Россия выражает надежду, что новой эскалации между Арменией и Азербайджаном не произойдет. Там пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о новых обвинениях со стороны Ильхама Алиева в адрес Еревана. «Мы надеемся, что этого (нового обострения между Арменией и Азербайджаном. — Прим. ред.) не произойдет. Страны очень близки к завершению работы над договором, и мы надеемся, что эта работа будет финализирована. Этот договор очень необходим для стабильности, атмосферы безопасности в регионе. Со своей стороны, мы всегда повторяем, что в случае, если это будет востребовано, мы готовы сделать все возможное, чтобы способствовать этому процессу», — заявил Песков. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обвинениями в адрес Армении. Алиев назвал Армению государством-военным преступником, обвинил Ереван в разрушении городов и убийстве мирного населения в годы Карабахских войн, намерении парализовать работу энергетической инфраструктуры Азербайджана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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