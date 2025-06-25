Володин раскрыл, за что в будущем в России будут лишать гражданства

Володин: за сексуальное насилие могут лишить гражданства России
© Служба новостей «URA.RU»
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Володин заявил, что в список преступлений, за которые лишают гражданства РФ, могут включить три новых пункта
Володин заявил, что в список преступлений, за которые лишают гражданства РФ, могут включить три новых пункта Фото:

В 2025 году список преступлений, за которые приехавших в Россию лиц могут лишить приобретенного гражданства, может пополниться пунктами о призывах к терроризму и совершении сексуального насилия. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ предлагается внести совершение насильственных действий сексуального характера», — заявил Володин. Информацию он привел в своем telegram-канале

Также по словам спикера Госдумы, в этот список планируется включить призывы к террористической деятельности. Кроме того, в него могут внести и пункт о сотрудничестве с западными странами не в интересах России. 

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, разрешающий иностранным гражданам и лицам без гражданства страны служить по контракту в ВС РФ. Эти контракты будут действовать до завершения периода мобилизации, отмены военного положения или окончания военного времени.

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В 2025 году список преступлений, за которые приехавших в Россию лиц могут лишить приобретенного гражданства, может пополниться пунктами о призывах к терроризму и совершении сексуального насилия. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «В перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ предлагается внести совершение насильственных действий сексуального характера», — заявил Володин. Информацию он привел в своем telegram-канале.  Также по словам спикера Госдумы, в этот список планируется включить призывы к террористической деятельности. Кроме того, в него могут внести и пункт о сотрудничестве с западными странами не в интересах России.  Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, разрешающий иностранным гражданам и лицам без гражданства страны служить по контракту в ВС РФ. Эти контракты будут действовать до завершения периода мобилизации, отмены военного положения или окончания военного времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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