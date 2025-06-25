Володин раскрыл, за что в будущем в России будут лишать гражданства

В 2025 году список преступлений, за которые приехавших в Россию лиц могут лишить приобретенного гражданства, может пополниться пунктами о призывах к терроризму и совершении сексуального насилия. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«В перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ предлагается внести совершение насильственных действий сексуального характера», — заявил Володин. Информацию он привел в своем telegram-канале.
Также по словам спикера Госдумы, в этот список планируется включить призывы к террористической деятельности. Кроме того, в него могут внести и пункт о сотрудничестве с западными странами не в интересах России.
Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, разрешающий иностранным гражданам и лицам без гражданства страны служить по контракту в ВС РФ. Эти контракты будут действовать до завершения периода мобилизации, отмены военного положения или окончания военного времени.
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