В Крыму оборвались провода, регион рискует столкнуться с отключением интернета

На территории Крыма могут возникнуть перебои с доступом к интернету из-за аварийной ситуации на основном кабеле, обеспечивающем связь полуострова с материком. Об этом сообщил крупный местный провайдер.
«Сегодня произошла авария на магистрально оптоволоконном кабеле, приходящем в Крым», — передало агентство РИА Новости слова провайдера. Специалист отметил, что возможны перебои в работе связи и снижение скорости передачи данных.
На текущий момент проводятся мероприятия по восстановлению стабильного функционирования сервиса. Сроки завершения восстановительных работ пока не сообщаются.
Ранее, 18 июня, на территории России отмечались перебои в работе мобильного интернета и навигации. В Москве ограничения введены в целях предотвращения возможных атак украинских беспилотников, передает «360.ru».
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