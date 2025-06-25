В Крыму оборвались провода, регион рискует столкнуться с отключением интернета

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В связи с аварией могут наблюдаться перебои связи
В связи с аварией могут наблюдаться перебои связи Фото:

На территории Крыма могут возникнуть перебои с доступом к интернету из-за аварийной ситуации на основном кабеле, обеспечивающем связь полуострова с материком. Об этом сообщил крупный местный провайдер.

«Сегодня произошла авария на магистрально оптоволоконном кабеле, приходящем в Крым», — передало агентство РИА Новости слова провайдера. Специалист отметил, что возможны перебои в работе связи и снижение скорости передачи данных.

На текущий момент проводятся мероприятия по восстановлению стабильного функционирования сервиса. Сроки завершения восстановительных работ пока не сообщаются.

Ранее, 18 июня, на территории России отмечались перебои в работе мобильного интернета и навигации. В Москве ограничения введены в целях предотвращения возможных атак украинских беспилотников, передает «360.ru».

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На территории Крыма могут возникнуть перебои с доступом к интернету из-за аварийной ситуации на основном кабеле, обеспечивающем связь полуострова с материком. Об этом сообщил крупный местный провайдер. «Сегодня произошла авария на магистрально оптоволоконном кабеле, приходящем в Крым», — передало агентство РИА Новости слова провайдера. Специалист отметил, что возможны перебои в работе связи и снижение скорости передачи данных. На текущий момент проводятся мероприятия по восстановлению стабильного функционирования сервиса. Сроки завершения восстановительных работ пока не сообщаются. Ранее, 18 июня, на территории России отмечались перебои в работе мобильного интернета и навигации. В Москве ограничения введены в целях предотвращения возможных атак украинских беспилотников, передает «360.ru».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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