Евросоюз, куда хочет интегрироваться Украина, постепенно приобретает черты автономного военно-политического объединения, способного со временем вступить в соперничество с НАТО и поставить Киеву огромные запасы вооружения. Подобное представляет прямую угрозу для России, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Такая уродливая метаморфоза Евросоюза преследует и отдельную цель: вооружить неонацистский киевский режим до такой степени, чтобы он стал неуязвим для России. <...> В таком извращенном виде Евросоюз представляет для нас не меньшую угрозу, чем Североатлантический альянс», — написал Медведев в своем telegram-канале.
Украинская сторона долгое время пытается стать частью ЕС. Ранее избранный польский президент Кароль Навроцкий высказался против быстрого приема страны в объединение. По его словам, Киеву нужно учитывать интересы Польши и Венгрии при подобном шаге. Кроме того, Навроцкий опасается, что членство Украины в Евросоюзе может негативно сказаться на экономике и сельском хозяйстве европейских государств.
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