Медведев доступно объяснил, почему Украину ни в коем случае не надо пускать в ЕС

Медведев: ЕС, куда хочет вступить Украина, опасен для России не меньше, чем НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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Медведев заявил, что в планах Евросоюза - вооружить Киев так, чтобы он стал неуязвимым
Медведев заявил, что в планах Евросоюза - вооружить Киев так, чтобы он стал неуязвимым Фото:

Евросоюз, куда хочет интегрироваться Украина, постепенно приобретает черты автономного военно-политического объединения, способного со временем вступить в соперничество с НАТО и поставить Киеву огромные запасы вооружения. Подобное представляет прямую угрозу для России, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Такая уродливая метаморфоза Евросоюза преследует и отдельную цель: вооружить неонацистский киевский режим до такой степени, чтобы он стал неуязвим для России. <...> В таком извращенном виде Евросоюз представляет для нас не меньшую угрозу, чем Североатлантический альянс», — написал Медведев в своем telegram-канале

Украинская сторона долгое время пытается стать частью ЕС. Ранее избранный польский президент Кароль Навроцкий высказался против быстрого приема страны в объединение. По его словам, Киеву нужно учитывать интересы Польши и Венгрии при подобном шаге. Кроме того, Навроцкий опасается, что членство Украины в Евросоюзе может негативно сказаться на экономике и сельском хозяйстве европейских государств.

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Евросоюз, куда хочет интегрироваться Украина, постепенно приобретает черты автономного военно-политического объединения, способного со временем вступить в соперничество с НАТО и поставить Киеву огромные запасы вооружения. Подобное представляет прямую угрозу для России, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Такая уродливая метаморфоза Евросоюза преследует и отдельную цель: вооружить неонацистский киевский режим до такой степени, чтобы он стал неуязвим для России. <...> В таком извращенном виде Евросоюз представляет для нас не меньшую угрозу, чем Североатлантический альянс», — написал Медведев в своем telegram-канале.  Украинская сторона долгое время пытается стать частью ЕС. Ранее избранный польский президент Кароль Навроцкий высказался против быстрого приема страны в объединение. По его словам, Киеву нужно учитывать интересы Польши и Венгрии при подобном шаге. Кроме того, Навроцкий опасается, что членство Украины в Евросоюзе может негативно сказаться на экономике и сельском хозяйстве европейских государств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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