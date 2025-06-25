Трамп немногословно ответил Рютте на вопрос по миру на Украине

В Гааге прошел брифинг Трампа
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о наличии позитивных сдвигов в урегулировании украинского вопроса. Об этом он заявил в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
«Я думаю, что прогресс есть», — сказал Трамп во время саммита альянса в Гааге. Трансляция брифинга американского лидера ведется на YouTube-канале Fox news.
Ранее Трамп уже сообщал о постепенном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Он отметил небольшие подвижки в переговорах сторон.
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