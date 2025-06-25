Трамп немногословно ответил Рютте на вопрос по миру на Украине

Трамп: в урегулировании ситуации на Украине есть прогресс
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В Гааге прошел брифинг Трампа
В Гааге прошел брифинг Трампа Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о наличии позитивных сдвигов в урегулировании украинского вопроса. Об этом он заявил в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 

«Я думаю, что прогресс есть», — сказал Трамп во время саммита альянса в Гааге. Трансляция брифинга американского лидера ведется на YouTube-канале Fox news

Ранее Трамп уже сообщал о постепенном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Он отметил небольшие подвижки в переговорах сторон.

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о наличии позитивных сдвигов в урегулировании украинского вопроса. Об этом он заявил в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.  «Я думаю, что прогресс есть», — сказал Трамп во время саммита альянса в Гааге. Трансляция брифинга американского лидера ведется на YouTube-канале Fox news.  Ранее Трамп уже сообщал о постепенном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Он отметил небольшие подвижки в переговорах сторон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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