Десятки человек задержали на крыше в Питере

На крыше в Санкт-Петербурге задержали десятки человек. Об этом сообщает telegram-канал Shot. По их данным, на крышу людей привел популярный организатор.
«[Тур по крышам] желающие прогуляться приобретали у популярного организатора Roofburgs за три тысячи рублей. Отзывы были хорошие, потому отдыхавшие ничего не заподозрили», — пишет telegram-канал SHOT. Сообщается, что туристов смутила просьба «экскурсовода» подниматься на крыши максимально тихо. Также на крыше все конструкции были шаткие. Подъемы не были предназначены для прогулок.
Как утверждает девушка, которая находилась в группе туристов, «экскурсовод» провел их на крышу, а сам ушел. Через полчаса к дому приехала полиция, которая сообщила, что проникновение на крышу незаконно.
По итогу 20 туристов были задержаны. С организаторами связаться не вышло, а примерная прибыль компании с нелегальной экскурсии составила примерно 150 тысяч рублей.
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