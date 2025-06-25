Теракт против российского военнослужащего пресечен в Подмосковье

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ФСБ предотвратила теракт против военнослужащего ВС РФ. Силовики уничтожили двух пособников спецслужб Украины. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ. Как уточнили в пресс-службе ведомства, следствие изъяло самодельное взрывное устройство из схрона злоумышленников.
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