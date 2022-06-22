Путин возложил цветы к могиле Неизвестного Солдата. Видео

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Клипарт. Свердловская область, почетный караул, вечный огонь, могила неизвестного солдата
Цветы Владимир Путин возложил в День памяти и скорби Фото:

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби. Об этом заявил журналист кремлевского пула Павел Зарубин.

«Президент в День памяти и скорби возлагает цветы к могиле Неизвестного Солдата», — пишет Зарубин в своем telegram-канале. Журналист приложил к посту соответствующее видео, на котором глава государства поправляет ленту на венке у могилы и преклоняет перед ней колено.

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Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби. Об этом заявил журналист кремлевского пула Павел Зарубин. «Президент в День памяти и скорби возлагает цветы к могиле Неизвестного Солдата», — пишет Зарубин в своем telegram-канале. Журналист приложил к посту соответствующее видео, на котором глава государства поправляет ленту на венке у могилы и преклоняет перед ней колено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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