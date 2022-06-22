Цветы Владимир Путин возложил в День памяти и скорби
Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби. Об этом заявил журналист кремлевского пула Павел Зарубин.
«Президент в День памяти и скорби возлагает цветы к могиле Неизвестного Солдата», — пишет Зарубин в своем telegram-канале. Журналист приложил к посту соответствующее видео, на котором глава государства поправляет ленту на венке у могилы и преклоняет перед ней колено.
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