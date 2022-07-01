В британских больницах из-за дефицита будут реже менять белье

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Областной инфекционный центр, красная зона. Челябинск, пациент, больной, ноги, здоровье, здравоохранение, больница, реанимация, больничная койка, палата реанимации
Новые указания появились из-за нехватки работников прачечных и средств для стирки Фото:

В Британии Национальная служба здравоохранения (NHS) направила предписание менять белье только в случае необходимости ряду больниц. Причина предписания связана с дефицитом на рынке средств для стирки и нехваткой рабочей силы в сетях прачечных, обслуживающих подразделения NHS.

«Пожалуйста, следуйте рекомендациям центров по профилактике и контролю инфекций, но меняйте белье только в случае необходимости. Всегда меняйте постельное белье после выписки пациента, но по возможности не меняйте его ежедневно пациентам, находящимся на стационарном лечении», — говорится в сообщении к лечебным учреждениям.

Нарушение цепочки поставок и процессов трудовой миграции также связано с последствиями пандемии COVID-19 и Brexit: сейчас в сетях прачечных более 20000 рабочих мест из 24000 остаются вакантными, передает «Комсомольская Правда». Также существует дефицит с поставками самого постельного белья, и NHS просит больнице не закупать белье большими партиями, чтобы не усугублять ситуацию. После начала введения масштабных санкций «недружественными странами» на Россию в связи с началом спецоперации на Украине, на них самих начали появляться негативные эффекты санкционного давления.

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В Британии Национальная служба здравоохранения (NHS) направила предписание менять белье только в случае необходимости ряду больниц. Причина предписания связана с дефицитом на рынке средств для стирки и нехваткой рабочей силы в сетях прачечных, обслуживающих подразделения NHS. «Пожалуйста, следуйте рекомендациям центров по профилактике и контролю инфекций, но меняйте белье только в случае необходимости. Всегда меняйте постельное белье после выписки пациента, но по возможности не меняйте его ежедневно пациентам, находящимся на стационарном лечении», — говорится в сообщении к лечебным учреждениям. Нарушение цепочки поставок и процессов трудовой миграции также связано с последствиями пандемии COVID-19 и Brexit: сейчас в сетях прачечных более 20000 рабочих мест из 24000 остаются вакантными, передает «Комсомольская Правда». Также существует дефицит с поставками самого постельного белья, и NHS просит больнице не закупать белье большими партиями, чтобы не усугублять ситуацию. После начала введения масштабных санкций «недружественными странами» на Россию в связи с началом спецоперации на Украине, на них самих начали появляться негативные эффекты санкционного давления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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