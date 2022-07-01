В британских больницах из-за дефицита будут реже менять белье

01 июля 2022 в 11:28 Размер текста - 17 +

Новые указания появились из-за нехватки работников прачечных и средств для стирки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Британии Национальная служба здравоохранения (NHS) направила предписание менять белье только в случае необходимости ряду больниц. Причина предписания связана с дефицитом на рынке средств для стирки и нехваткой рабочей силы в сетях прачечных, обслуживающих подразделения NHS. «Пожалуйста, следуйте рекомендациям центров по профилактике и контролю инфекций, но меняйте белье только в случае необходимости. Всегда меняйте постельное белье после выписки пациента, но по возможности не меняйте его ежедневно пациентам, находящимся на стационарном лечении», — говорится в сообщении к лечебным учреждениям. Нарушение цепочки поставок и процессов трудовой миграции также связано с последствиями пандемии COVID-19 и Brexit: сейчас в сетях прачечных более 20000 рабочих мест из 24000 остаются вакантными, передает «Комсомольская Правда». Также существует дефицит с поставками самого постельного белья, и NHS просит больнице не закупать белье большими партиями, чтобы не усугублять ситуацию. После начала введения масштабных санкций «недружественными странами» на Россию в связи с началом спецоперации на Украине, на них самих начали появляться негативные эффекты санкционного давления. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Британии Национальная служба здравоохранения (NHS) направила предписание менять белье только в случае необходимости ряду больниц. Причина предписания связана с дефицитом на рынке средств для стирки и нехваткой рабочей силы в сетях прачечных, обслуживающих подразделения NHS. «Пожалуйста, следуйте рекомендациям центров по профилактике и контролю инфекций, но меняйте белье только в случае необходимости. Всегда меняйте постельное белье после выписки пациента, но по возможности не меняйте его ежедневно пациентам, находящимся на стационарном лечении», — говорится в сообщении к лечебным учреждениям. Нарушение цепочки поставок и процессов трудовой миграции также связано с последствиями пандемии COVID-19 и Brexit: сейчас в сетях прачечных более 20000 рабочих мест из 24000 остаются вакантными, передает «Комсомольская Правда». Также существует дефицит с поставками самого постельного белья, и NHS просит больнице не закупать белье большими партиями, чтобы не усугублять ситуацию. После начала введения масштабных санкций «недружественными странами» на Россию в связи с началом спецоперации на Украине, на них самих начали появляться негативные эффекты санкционного давления.