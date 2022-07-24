TAC сообщил о проблеме с набором в армию США

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Все больше американцев не хотят вступать в армию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Соединенных Штатов столкнулись с острым недобором призывников. Об этом пишет The American Conservative.

Издание пишет о том, что Пентагон не в состоянии выполнить требования по найму на текущий финансовый год. Он выполнил меньше половины от требуемого набора за год — всего 40%. Одной из причин журналисты издания видят в том, что за последние годы изменилось мировоззрение американцев, которые стали чаще придерживаться левых взглядов. «Большинство американцев выступают против восстановления призыва», — уточняет издание.

Ранее URA.RU сообщало, что США наращивает военный бюджет из-за спецоперации на Украине. Также армия США осталась без оружия из-за массовых поставок на Украину. США и страны Евросоюза поставляют оружие и военную технику на Украину с начала спецоперации РФ.

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Вооруженные силы Соединенных Штатов столкнулись с острым недобором призывников. Об этом пишет The American Conservative. Издание пишет о том, что Пентагон не в состоянии выполнить требования по найму на текущий финансовый год. Он выполнил меньше половины от требуемого набора за год — всего 40%. Одной из причин журналисты издания видят в том, что за последние годы изменилось мировоззрение американцев, которые стали чаще придерживаться левых взглядов. «Большинство американцев выступают против восстановления призыва», — уточняет издание. Ранее URA.RU сообщало, что США наращивает военный бюджет из-за спецоперации на Украине. Также армия США осталась без оружия из-за массовых поставок на Украину. США и страны Евросоюза поставляют оружие и военную технику на Украину с начала спецоперации РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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