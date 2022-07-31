В Севастополе объявили желтый уровень террористической опасности

В Севастополе усилили работу спецслужб
В Севастополе ввели желтый уровень террористической опасности. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
«Провели внеочередное заседание штаба Антитеррористической комиссии. Приняли решение о введение „желтого“ уровня террористической опасности. „Желтый“ уровень — средний уровень из трех существующих. Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности. Данный режим вводится для усиления работы спецслужб», — написал Развожаев.
Ранее ВСУ атаковали штаб Черноморского флота, расположенный в Севастополе. Из-за этого в городе отменили мероприятия, посвященные дню Военно-морского флота.
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