В Севастополе объявили желтый уровень террористической опасности

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Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, операция, штурм, спецоперация, спецназ, СВО, специальная военная операция, взлом двери
В Севастополе усилили работу спецслужб Фото:

В Севастополе ввели желтый уровень террористической опасности. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«Провели внеочередное заседание штаба Антитеррористической комиссии. Приняли решение о введение „желтого“ уровня террористической опасности. „Желтый“ уровень — средний уровень из трех существующих. Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности. Данный режим вводится для усиления работы спецслужб», — написал Развожаев.

Ранее ВСУ атаковали штаб Черноморского флота, расположенный в Севастополе. Из-за этого в городе отменили мероприятия, посвященные дню Военно-морского флота.

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В Севастополе ввели желтый уровень террористической опасности. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. «Провели внеочередное заседание штаба Антитеррористической комиссии. Приняли решение о введение „желтого“ уровня террористической опасности. „Желтый“ уровень — средний уровень из трех существующих. Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности. Данный режим вводится для усиления работы спецслужб», — написал Развожаев. Ранее ВСУ атаковали штаб Черноморского флота, расположенный в Севастополе. Из-за этого в городе отменили мероприятия, посвященные дню Военно-морского флота.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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