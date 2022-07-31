Эксперт Шумаков рассказал, как спастись от змей на даче

31 июля 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

Сбежать от змеи — это лучшее решение, считает Олег Шумаков Фото: Александр Мамаев © URA.RU Змея не станет нападать первой, но может наброситься на человека, если он попытается войти с ней в контакт. Об этом рассказал ведущий программы «Ядовитые твари и где они обитают» Олег Шумаков. «Затаиться и незаметно ускользнуть — самый верный способ защититься от нее. Гадюка первой не нападет. Но непременно сделает это, если вы сами захотите войти с ней в контакт. Ее яд гемолитического действия, то есть воздействует непосредственно на клетки крови, разрушая их. Нельзя прижигать место укуса, делать надрезы, накладывать жгут или принимать алкоголь с горя. Если у вас во рту нет открытых язв, порезов или травм десен, можете сами отсосать яд». — рассказал Шумаков в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Ранее в Тюмени зафиксировали аномально высокое количество нападений змей. Так, с начала года в регионе змеи 26 раз нападали на людей.

Змея не станет нападать первой, но может наброситься на человека, если он попытается войти с ней в контакт. Об этом рассказал ведущий программы «Ядовитые твари и где они обитают» Олег Шумаков. «Затаиться и незаметно ускользнуть — самый верный способ защититься от нее. Гадюка первой не нападет. Но непременно сделает это, если вы сами захотите войти с ней в контакт. Ее яд гемолитического действия, то есть воздействует непосредственно на клетки крови, разрушая их. Нельзя прижигать место укуса, делать надрезы, накладывать жгут или принимать алкоголь с горя. Если у вас во рту нет открытых язв, порезов или травм десен, можете сами отсосать яд». — рассказал Шумаков в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Ранее в Тюмени зафиксировали аномально высокое количество нападений змей. Так, с начала года в регионе змеи 26 раз нападали на людей.