Эксперт Шумаков рассказал, как спастись от змей на даче

Змея не станет нападать первой, но может наброситься на человека, если он попытается войти с ней в контакт. Об этом рассказал ведущий программы «Ядовитые твари и где они обитают» Олег Шумаков.
«Затаиться и незаметно ускользнуть — самый верный способ защититься от нее. Гадюка первой не нападет. Но непременно сделает это, если вы сами захотите войти с ней в контакт. Ее яд гемолитического действия, то есть воздействует непосредственно на клетки крови, разрушая их. Нельзя прижигать место укуса, делать надрезы, накладывать жгут или принимать алкоголь с горя. Если у вас во рту нет открытых язв, порезов или травм десен, можете сами отсосать яд». — рассказал Шумаков в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Ранее в Тюмени зафиксировали аномально высокое количество нападений змей. Так, с начала года в регионе змеи 26 раз нападали на людей.
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Змея не станет нападать первой, но может наброситься на человека, если он попытается войти с ней в контакт. Об этом рассказал ведущий программы «Ядовитые твари и где они обитают» Олег Шумаков. «Затаиться и незаметно ускользнуть — самый верный способ защититься от нее. Гадюка первой не нападет. Но непременно сделает это, если вы сами захотите войти с ней в контакт. Ее яд гемолитического действия, то есть воздействует непосредственно на клетки крови, разрушая их. Нельзя прижигать место укуса, делать надрезы, накладывать жгут или принимать алкоголь с горя. Если у вас во рту нет открытых язв, порезов или травм десен, можете сами отсосать яд». — рассказал Шумаков в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Ранее в Тюмени зафиксировали аномально высокое количество нападений змей. Так, с начала года в регионе змеи 26 раз нападали на людей.