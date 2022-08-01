Депутат Госдумы: Запад вынуждает Сербию ввести санкции против РФ

Запад использует географическое положение Сербии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово

Конфликт Сербии с непризнанной республикой Косово является делом рук Запада, который хочет, чтобы Сербия ввела санкции против России. Такое заявление сделал первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Запад, используя географическое положение Сербии [которая находится в середине Европы], оказывает многомерное давление на страну, чтобы она отказалась от своих национальных интересов. А также пошла на поводу, когда дело касается санкций в отношении России», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Ситуация на границе Сербии и Косово обострилась ночью 31 июля. Причиной стало то, что у всех сербов, находящихся на территории непризнанной Россией республики, должны были требовать временные удостоверения личности, а граждан с сербскими документами и номерами перестанут пускать с 1 августа. Однако теперь введение этих правил отложено властями Косово до 1 сентября.

Россия проводит специальную операцию на Украине с конца февраля этого года. Российские солдаты демилитаризируют и денацифицируют территорию, не причиняя вреда мирным гражданам. Однако, несмотря на позицию РФ, страны Запада ввели антироссийские санкции, влияющие в первую очередь на сами недружественные государства. В свою очередь, Сербия отказалась вводить ограничения в сторону России, а лидер страны Александр Вучич высказал благодарность за поддержку российской стороны в конфликте с Косово. Он предложил сохранить мир, передает Nation News. Он обратился к представителям стран, которые признали независимость Косово, с просьбой позаботиться о международном праве и не позволить разгореться конфликту, дополняет телеканал 360.