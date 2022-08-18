МИД РФ отверг просьбу Запада на вывод войск из зоны ЗАЭС

18 августа 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

Отмечается, что демилитаризация зоны вокруг ЗАЭС сделает ее уязвимой Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не допускает демилитаризацию зоны вокруг запорожской АЭС. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России по текущим вопросам внешней политики Иван Нечаев. Так он отреагировал на предложение генсека ООН Антониу Гутерреша. «Предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС неприемлемо. Это сделает станцию более уязвимой», — приводит слова Нечаева ТАСС. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Запорожье негативно отнеслись к предложению генсека ООН Антониу Гутерреша создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. По его словам, ее невозможно создать из-за того, что ведутся постоянные обстрелы, а после вывода российских войск туда зайдут украинские боевики.

Россия не допускает демилитаризацию зоны вокруг запорожской АЭС. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России по текущим вопросам внешней политики Иван Нечаев. Так он отреагировал на предложение генсека ООН Антониу Гутерреша. «Предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС неприемлемо. Это сделает станцию более уязвимой», — приводит слова Нечаева ТАСС. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Запорожье негативно отнеслись к предложению генсека ООН Антониу Гутерреша создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. По его словам, ее невозможно создать из-за того, что ведутся постоянные обстрелы, а после вывода российских войск туда зайдут украинские боевики.