МИД РФ отверг просьбу Запада на вывод войск из зоны ЗАЭС

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Отмечается, что демилитаризация зоны вокруг ЗАЭС сделает ее уязвимой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия не допускает демилитаризацию зоны вокруг запорожской АЭС. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России по текущим вопросам внешней политики Иван Нечаев. Так он отреагировал на предложение генсека ООН Антониу Гутерреша.

«Предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС неприемлемо. Это сделает станцию более уязвимой», — приводит слова Нечаева ТАСС.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Запорожье негативно отнеслись к предложению генсека ООН Антониу Гутерреша создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. По его словам, ее невозможно создать из-за того, что ведутся постоянные обстрелы, а после вывода российских войск туда зайдут украинские боевики.

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Россия не допускает демилитаризацию зоны вокруг запорожской АЭС. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России по текущим вопросам внешней политики Иван Нечаев. Так он отреагировал на предложение генсека ООН Антониу Гутерреша. «Предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС неприемлемо. Это сделает станцию более уязвимой», — приводит слова Нечаева ТАСС. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Запорожье негативно отнеслись к предложению генсека ООН Антониу Гутерреша создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. По его словам, ее невозможно создать из-за того, что ведутся постоянные обстрелы, а после вывода российских войск туда зайдут украинские боевики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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