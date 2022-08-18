МИД РФ отверг просьбу Запада на вывод войск из зоны ЗАЭС

Отмечается, что демилитаризация зоны вокруг ЗАЭС сделает ее уязвимой
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия не допускает демилитаризацию зоны вокруг запорожской АЭС. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России по текущим вопросам внешней политики Иван Нечаев. Так он отреагировал на предложение генсека ООН Антониу Гутерреша.
«Предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС неприемлемо. Это сделает станцию более уязвимой», — приводит слова Нечаева ТАСС.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Запорожье негативно отнеслись к предложению генсека ООН Антониу Гутерреша создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. По его словам, ее невозможно создать из-за того, что ведутся постоянные обстрелы, а после вывода российских войск туда зайдут украинские боевики.
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