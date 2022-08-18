Глава ЛНР назвал основные задачи властей после победы над Киевом

18 августа 2022 в 23:54 Размер текста - 17 +

После освобождения Донбасса ЛНР будет активно интегрироваться с РФ, заявил Леонид Пасечник Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Активная интеграция с Россией и восстановление экономической территории Луганской народной республики (ЛНР) являются основными задачами на период после полного освобождения территории от украинских националистов. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник. «Одна из основных задач Луганской Народной Республики после полного освобождения территории нашего государства — активная интеграция с Россией и восстановление экономической территории Луганщины», — написал Леонид Пасечник в своем telegram-канале. В связи с этим глава ЛНР назначил трех новых министров. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил об освобождении Луганской народной республики. Это подтвердили и представители Народной милиции ЛНР. Там также добавили, что не остановят наступление, пока окончательно не устранят украинских националистов. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины проходит с февраля. Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Президент подчеркнул, что ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида.

Активная интеграция с Россией и восстановление экономической территории Луганской народной республики (ЛНР) являются основными задачами на период после полного освобождения территории от украинских националистов. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник. «Одна из основных задач Луганской Народной Республики после полного освобождения территории нашего государства — активная интеграция с Россией и восстановление экономической территории Луганщины», — написал Леонид Пасечник в своем telegram-канале. В связи с этим глава ЛНР назначил трех новых министров. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил об освобождении Луганской народной республики. Это подтвердили и представители Народной милиции ЛНР. Там также добавили, что не остановят наступление, пока окончательно не устранят украинских националистов. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины проходит с февраля. Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Президент подчеркнул, что ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида.