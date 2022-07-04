Народная милиция озвучила планы после освобождения ЛНР

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Мариуполь. Украина, мариуполь
В ЛНР продолжат наступление на украинских националистов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Народная милиция ЛНР продолжит наступление, чтобы полностью освободить регион от украинских националистов. Такие планы указаны в telegram-канале Народной милиции ЛНР. Ранее Минобороны РФ отчиталось об освобождении региона.

«Народная милиция ЛНР будет продолжать наступление, пока не освободит территорию от украинского нацизма. Кроме того, силы НМ ЛНР совместно с волонтерами и гуманитарными организациями продолжают обеспечение жителей освобожденных территорий всех необходимой помощью», — говорится в обращении.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил об освобождении Луганской народной республики. Это подтвердили и представители Народной милиции ЛНР. «Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с военнослужащими 8 общевойсковой армии ВС РФ и другими подразделениями союзных сил освободили город Лисичанск и прилегающие к нему населенные пункты, чем завершили освобождение Луганской Народной Республики от украинских националистов», — сообщили также представители НМ.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины проходит с февраля. Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Президент подчеркнул, что ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида.

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Народная милиция ЛНР продолжит наступление, чтобы полностью освободить регион от украинских националистов. Такие планы указаны в telegram-канале Народной милиции ЛНР. Ранее Минобороны РФ отчиталось об освобождении региона. «Народная милиция ЛНР будет продолжать наступление, пока не освободит территорию от украинского нацизма. Кроме того, силы НМ ЛНР совместно с волонтерами и гуманитарными организациями продолжают обеспечение жителей освобожденных территорий всех необходимой помощью», — говорится в обращении. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил об освобождении Луганской народной республики. Это подтвердили и представители Народной милиции ЛНР. «Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с военнослужащими 8 общевойсковой армии ВС РФ и другими подразделениями союзных сил освободили город Лисичанск и прилегающие к нему населенные пункты, чем завершили освобождение Луганской Народной Республики от украинских националистов», — сообщили также представители НМ. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины проходит с февраля. Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Президент подчеркнул, что ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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