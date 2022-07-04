Народная милиция озвучила планы после освобождения ЛНР

04 июля 2022 в 12:19 Размер текста - 17 +

В ЛНР продолжат наступление на украинских националистов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Народная милиция ЛНР продолжит наступление, чтобы полностью освободить регион от украинских националистов. Такие планы указаны в telegram-канале Народной милиции ЛНР. Ранее Минобороны РФ отчиталось об освобождении региона. «Народная милиция ЛНР будет продолжать наступление, пока не освободит территорию от украинского нацизма. Кроме того, силы НМ ЛНР совместно с волонтерами и гуманитарными организациями продолжают обеспечение жителей освобожденных территорий всех необходимой помощью», — говорится в обращении. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил об освобождении Луганской народной республики. Это подтвердили и представители Народной милиции ЛНР. «Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с военнослужащими 8 общевойсковой армии ВС РФ и другими подразделениями союзных сил освободили город Лисичанск и прилегающие к нему населенные пункты, чем завершили освобождение Луганской Народной Республики от украинских националистов», — сообщили также представители НМ. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины проходит с февраля. Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Президент подчеркнул, что ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Народная милиция ЛНР продолжит наступление, чтобы полностью освободить регион от украинских националистов. Такие планы указаны в telegram-канале Народной милиции ЛНР. Ранее Минобороны РФ отчиталось об освобождении региона. «Народная милиция ЛНР будет продолжать наступление, пока не освободит территорию от украинского нацизма. Кроме того, силы НМ ЛНР совместно с волонтерами и гуманитарными организациями продолжают обеспечение жителей освобожденных территорий всех необходимой помощью», — говорится в обращении. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил об освобождении Луганской народной республики. Это подтвердили и представители Народной милиции ЛНР. «Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с военнослужащими 8 общевойсковой армии ВС РФ и другими подразделениями союзных сил освободили город Лисичанск и прилегающие к нему населенные пункты, чем завершили освобождение Луганской Народной Республики от украинских националистов», — сообщили также представители НМ. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины проходит с февраля. Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Президент подчеркнул, что ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида.