24 августа 2022

Супруга Байдена повторно заразилась COVID-19

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Новых симптомов у супруги американского президента не наблюдается Фото:
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Коронавирус COVID-19

Первая леди США Джилл Байден повторно заразилась коронавирусом: спустя четыре дня после получения отрицательного теста на COVID-19, результат 24 августа вновь вышел положительным. Об этом сообщил глава ее пресс-службы Келси Донохью.

«Байден… вновь получила положительный результат во время тестирования на антитела к COVID-19 в среду». — говорится в сообщении, передает CNN. По словам Донохью, у Джилл Байден нет новых симптомов болезни.

Ранее 16 августа у Джилл Байден выявили коронавирусную инфекцию, передает RT. Сам президент Америки Джо Байден получил положительный тест на коронавирус в конце июня. 7 августа американский президент сдал второй подряд отрицательный тест и ушел с карантина. 8 августа Байден впервые появился на публике.

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Первая леди США Джилл Байден повторно заразилась коронавирусом: спустя четыре дня после получения отрицательного теста на COVID-19, результат 24 августа вновь вышел положительным. Об этом сообщил глава ее пресс-службы Келси Донохью. «Байден… вновь получила положительный результат во время тестирования на антитела к COVID-19 в среду». — говорится в сообщении, передает CNN. По словам Донохью, у Джилл Байден нет новых симптомов болезни. Ранее 16 августа у Джилл Байден выявили коронавирусную инфекцию, передает RT. Сам президент Америки Джо Байден получил положительный тест на коронавирус в конце июня. 7 августа американский президент сдал второй подряд отрицательный тест и ушел с карантина. 8 августа Байден впервые появился на публике.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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