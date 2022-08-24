Супруга Байдена повторно заразилась COVID-19

Первая леди США Джилл Байден повторно заразилась коронавирусом: спустя четыре дня после получения отрицательного теста на COVID-19, результат 24 августа вновь вышел положительным. Об этом сообщил глава ее пресс-службы Келси Донохью.
«Байден… вновь получила положительный результат во время тестирования на антитела к COVID-19 в среду». — говорится в сообщении, передает CNN. По словам Донохью, у Джилл Байден нет новых симптомов болезни.
Ранее 16 августа у Джилл Байден выявили коронавирусную инфекцию, передает RT. Сам президент Америки Джо Байден получил положительный тест на коронавирус в конце июня. 7 августа американский президент сдал второй подряд отрицательный тест и ушел с карантина. 8 августа Байден впервые появился на публике.
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