В Италии потребовали от ЕС возместить расходы от санкций против России

Власти Евросоюза должны возместить Италии расходы, связанные с введением главами ЕС антироссийских санкций. С таким заявлением выступил лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини.
«Мы просим, чтобы Европа, как в случае с COVID, поставила щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи, иначе мы рискуем миллионом рабочих мест в сентябре», — заявил итальянский политик в эфире радио RTL. Лидер итальянской партии также сообщил, что выступает за продолжение введения санкций в отношении России, однако не считает их эффективными. «Прошло несколько месяцев, а счета за газ выросли втрое», — добавил Сальвини, отметив, что кризис на Украине продолжается, «а казна России пополняется».
Многие страны Запада, в том числе и страны Евросоюза, ввели санкции против России после начала ей спецоперации на Украине, однако введение санкций вызвало энергетический кризис и рост инфляции. Ранее в Чехии прошел митинг против антироссийской политики властей, загнавшей страну в энергокризис. Так, на улицы Праги вышло около 70 тысяч человек.
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Власти Евросоюза должны возместить Италии расходы, связанные с введением главами ЕС антироссийских санкций. С таким заявлением выступил лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини. «Мы просим, чтобы Европа, как в случае с COVID, поставила щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи, иначе мы рискуем миллионом рабочих мест в сентябре», — заявил итальянский политик в эфире радио RTL. Лидер итальянской партии также сообщил, что выступает за продолжение введения санкций в отношении России, однако не считает их эффективными. «Прошло несколько месяцев, а счета за газ выросли втрое», — добавил Сальвини, отметив, что кризис на Украине продолжается, «а казна России пополняется». Многие страны Запада, в том числе и страны Евросоюза, ввели санкции против России после начала ей спецоперации на Украине, однако введение санкций вызвало энергетический кризис и рост инфляции. Ранее в Чехии прошел митинг против антироссийской политики властей, загнавшей страну в энергокризис. Так, на улицы Праги вышло около 70 тысяч человек.