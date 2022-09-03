03 сентября 2022

В Италии потребовали от ЕС возместить расходы от санкций против России

Лидер итальянской партии Сальвини: власти ЕС должны возместить расходы от антироссийских санкций
© Служба новостей «URA.RU»
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Подробно. Пресс-конференция с участием президента РФ Владимира Путина. Москва, италия, планшет, ipad, путин изображение
Сальвини заявил, что Италия рискует миллионом рабочих мест в сентябре Фото:
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Газовый кризис в Европе

Власти Евросоюза должны возместить Италии расходы, связанные с введением главами ЕС антироссийских санкций. С таким заявлением выступил лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини.

«Мы просим, чтобы Европа, как в случае с COVID, поставила щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи, иначе мы рискуем миллионом рабочих мест в сентябре», — заявил итальянский политик в эфире радио RTL. Лидер итальянской партии также сообщил, что выступает за продолжение введения санкций в отношении России, однако не считает их эффективными. «Прошло несколько месяцев, а счета за газ выросли втрое», — добавил Сальвини, отметив, что кризис на Украине продолжается, «а казна России пополняется».

Многие страны Запада, в том числе и страны Евросоюза, ввели санкции против России после начала ей спецоперации на Украине, однако введение санкций вызвало энергетический кризис и рост инфляции. Ранее в Чехии прошел митинг против антироссийской политики властей, загнавшей страну в энергокризис. Так, на улицы Праги вышло около 70 тысяч человек.

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Власти Евросоюза должны возместить Италии расходы, связанные с введением главами ЕС антироссийских санкций. С таким заявлением выступил лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини. «Мы просим, чтобы Европа, как в случае с COVID, поставила щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи, иначе мы рискуем миллионом рабочих мест в сентябре», — заявил итальянский политик в эфире радио RTL. Лидер итальянской партии также сообщил, что выступает за продолжение введения санкций в отношении России, однако не считает их эффективными. «Прошло несколько месяцев, а счета за газ выросли втрое», — добавил Сальвини, отметив, что кризис на Украине продолжается, «а казна России пополняется». Многие страны Запада, в том числе и страны Евросоюза, ввели санкции против России после начала ей спецоперации на Украине, однако введение санкций вызвало энергетический кризис и рост инфляции. Ранее в Чехии прошел митинг против антироссийской политики властей, загнавшей страну в энергокризис. Так, на улицы Праги вышло около 70 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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