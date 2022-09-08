Кадыров: Союзные войска готовятся установить контроль над Соледаром

Кадыров: Союзные войска закрепляются в Соледаре

08 сентября 2022 в 23:14 Размер текста - 17 +

Кадыров рассказал о падении боевого духа у националистов Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Союзные войска закрепляются в Соледаре Донецкой народной республики (ДНР) и готовятся взять город под полный контроль. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Спецназ „Ахмат“ вместе с союзными войсками готовится взять под полный контроль город Соледар Донецкой Народной Республики. После планомерного уничтожения большого количества нацистской боевой техники и живой силы бойцы закрепляются в городе», — написал он в своем telegram-канале. Глава Чечни обратил внимание на «полное отсутствие боевого духа» у солдат ВСУ. «Все хваленое западное оружие тоже мало чем им помогает. Наши бойцы решительно настроены решить боевую задачу», — добавил Кадыров. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида. Ранее в Соледаре закрепились бойцы спецназа «Ахмат» и войск ЛНР. Для участия в спецоперации из Чеченской республики отправлены элитные подразделения: полк «Север» и батальон «Юг», докладывал Кадыров.

Союзные войска закрепляются в Соледаре Донецкой народной республики (ДНР) и готовятся взять город под полный контроль. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Спецназ „Ахмат“ вместе с союзными войсками готовится взять под полный контроль город Соледар Донецкой Народной Республики. После планомерного уничтожения большого количества нацистской боевой техники и живой силы бойцы закрепляются в городе», — написал он в своем telegram-канале. Глава Чечни обратил внимание на «полное отсутствие боевого духа» у солдат ВСУ. «Все хваленое западное оружие тоже мало чем им помогает. Наши бойцы решительно настроены решить боевую задачу», — добавил Кадыров. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида. Ранее в Соледаре закрепились бойцы спецназа «Ахмат» и войск ЛНР. Для участия в спецоперации из Чеченской республики отправлены элитные подразделения: полк «Север» и батальон «Юг», докладывал Кадыров.