Румынский корабль подорвался на дрейфующей мине в Черном море

Корабль ВМС Румынии подорвался на дрейфующей мине в Черном море

Корабль ВМС Румынии подорвался на дрейфующей мине, пытаясь ее обезвредить Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Корабль ВМС Румынии подорвался на дрейфующей мине в Черном море. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на министерство обороны Румынии.

«Земснаряд ВМС Румынии подорвался на дрейфующей мине, которую пытался обезвредить в плохую погоду. Экипаж из 75 человек не пострадал», — заявили в румынском оборонном ведомстве.

Корабль был предупрежден о мине, дрейфующей примерно в 25 морских милях от берега. Румынские водолазы не смогли обезвредить ее из-за сильного ветра и волн.

Ранее сообщалось, что украинское географическое судно взорвалось на мине в реке Дунай. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.