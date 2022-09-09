Румынский корабль подорвался на дрейфующей мине в Черном море

Корабль ВМС Румынии подорвался на дрейфующей мине, пытаясь ее обезвредить
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Корабль ВМС Румынии подорвался на дрейфующей мине в Черном море. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на министерство обороны Румынии.
«Земснаряд ВМС Румынии подорвался на дрейфующей мине, которую пытался обезвредить в плохую погоду. Экипаж из 75 человек не пострадал», — заявили в румынском оборонном ведомстве.
Корабль был предупрежден о мине, дрейфующей примерно в 25 морских милях от берега. Румынские водолазы не смогли обезвредить ее из-за сильного ветра и волн.
Ранее сообщалось, что украинское географическое судно взорвалось на мине в реке Дунай. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.
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