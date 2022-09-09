Военные РФ пытаются выбить ВСУ из пригородов Балаклеи

09 сентября 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

Военные РФ отбивают наступление ВСУ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные РФ пытаются выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из пригородов Балаклеи в Харьковской области. Об этом сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев. «Военные предпринимают попытки выбить украинские силы из пригородов Балаклеи в Харьковской области. При этом украинские боевики подтянули все резервы в регионе, они несут колоссальные тысячные потери и бросают людей на убой», — заявил Ганчев в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что главная задача украинских военных — показать Западу картинку со своим поднятым флагом и отснять видео мнимой победы. Однако что происходит потом, они не сообщают, добавил глава администрации Харьковской области. Вооруженные силы Украины начали наступление в Харьковской области 8 сентября. Они стянули войска к Балаклее, Изюму и Купянску. Из Купянского района эвакуируют население, но попытки украинской стороны зайти в район провалились.

Военные РФ пытаются выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из пригородов Балаклеи в Харьковской области. Об этом сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев. «Военные предпринимают попытки выбить украинские силы из пригородов Балаклеи в Харьковской области. При этом украинские боевики подтянули все резервы в регионе, они несут колоссальные тысячные потери и бросают людей на убой», — заявил Ганчев в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что главная задача украинских военных — показать Западу картинку со своим поднятым флагом и отснять видео мнимой победы. Однако что происходит потом, они не сообщают, добавил глава администрации Харьковской области. Вооруженные силы Украины начали наступление в Харьковской области 8 сентября. Они стянули войска к Балаклее, Изюму и Купянску. Из Купянского района эвакуируют население, но попытки украинской стороны зайти в район провалились.