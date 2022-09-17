На Украине легализуют трофейное и найденное оружие

18 сентября 2022 в 00:20 Размер текста - 17 +

Украинцам разрешат хранить дома трофейное и найденное оружие Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В новом законопроекте может быть предусмотрена легализация найденного или трофейного оружия, которое не было в собственности государства. Надежду на это выразил замминистра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко. «Надеемся, что в этом законопроекте также будет предусмотрена модель легализации трофейного или найденного оружия. Если гражданин законным способом получил оружие, которое не является собственностью государства Украина, он должен иметь возможность оставить его себе. Главное условие — чтобы это оружие не имело криминального следа», — заявил чиновник в интервью изданию «Укринформ». Верховная рада готовится принять закон о легализации огнестрельного оружия гражданским. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. На протяжении этого периода Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери. В частности, на прошлой неделе националисты потеряли более четырех тысяч человек убитыми и восьми тысяч ранеными на Николаево-Криворожском направлении. В связи с этим Киев проводит принудительную мобилизацию, вступить в ряды ВСУ приглашают даже женщин.

В новом законопроекте может быть предусмотрена легализация найденного или трофейного оружия, которое не было в собственности государства. Надежду на это выразил замминистра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко. «Надеемся, что в этом законопроекте также будет предусмотрена модель легализации трофейного или найденного оружия. Если гражданин законным способом получил оружие, которое не является собственностью государства Украина, он должен иметь возможность оставить его себе. Главное условие — чтобы это оружие не имело криминального следа», — заявил чиновник в интервью изданию «Укринформ». Верховная рада готовится принять закон о легализации огнестрельного оружия гражданским. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. На протяжении этого периода Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери. В частности, на прошлой неделе националисты потеряли более четырех тысяч человек убитыми и восьми тысяч ранеными на Николаево-Криворожском направлении. В связи с этим Киев проводит принудительную мобилизацию, вступить в ряды ВСУ приглашают даже женщин.