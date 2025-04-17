«Обсудить европейские гробы»: Медведев объяснил поездку украинской делегации в Париж

Власти Украины прибыли в Париж (Франция) чтобы обсудить «прием европейских гробов» после ввода так называемой «коалиции доброй воли». Так заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал визит украинской делегации.
«Судя по всему, верхушка фашистской клики Украины прибыла в Париж для переговоров с Великобританией, Германией и Францией о том, сколько европейских гробов они готовы принять после ввода войск „коалиции доброй воли“ на Украину», — заявил Медведев. Мнением политик поделился в своих соцсетях.
Ранее сообщалось, что в Париж прибыли глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и главой МИД Андреем Сибигой. Там, по словам украинского политика, запланированы встречи с представителями США.
В Европе давно обсуждают возможность ввода миротворцев на украинскую территорию. Сейчас в рамках так называемой «коалиции желающих», страны-члены Евросоюза (ЕС) и НАТО пытаются найти подход к военному присутствию на территории Украины после того, как будет достигнуто перемирие. Среди основных вариантов присутствия: мониторинг, миротворческие операции, а также миссии, направленные на сдерживание и укрепление безопасности.
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