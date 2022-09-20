The New York Times: сербы видят в Путине своего спасителя

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Этнические сербы считают Владимира Путина другом, пишут СМИ Фото:

Многие этнические сербы, которые живут в непризнанном Косово, считают президента РФ Владимира Путина своим спасителем. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

«Многие этнические сербы видят в России и президенте Владимире Путине потенциального спасителя. Это особенно заметно в северной части Косово, где бомбардировки НАТО в 1999 году, сломившие контроль Сербии над Косово, рассматриваются как основной источник всех проблем анклава», — сообщает The New York Times.

Большинство этнических сербов считают Россию другом, потому что ненавидят НАТО, отмечает издание. Многие этнические албанцы в Косово поддерживают Украину, из-за чего этническое сербы на стороне России в конфликте двух стран, отмечает газета.

В 1999 году вооруженное столкновение между албанскими сепаратистами и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии. Из-за чего НАТО начала военную операцию без одобрения Совбеза ООН. В альянсе заявляли, что власти Югославии проводили этнические чистки в косовской автономии.

В конце июля на границе Косово и Сербии начались стрельба и столкновения. После чего в НАТО заявили о готовности вмешаться в ситуацию, если стабильность будет под угрозой.

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Многие этнические сербы, которые живут в непризнанном Косово, считают президента РФ Владимира Путина своим спасителем. Об этом сообщила американская газета The New York Times. «Многие этнические сербы видят в России и президенте Владимире Путине потенциального спасителя. Это особенно заметно в северной части Косово, где бомбардировки НАТО в 1999 году, сломившие контроль Сербии над Косово, рассматриваются как основной источник всех проблем анклава», — сообщает The New York Times. Большинство этнических сербов считают Россию другом, потому что ненавидят НАТО, отмечает издание. Многие этнические албанцы в Косово поддерживают Украину, из-за чего этническое сербы на стороне России в конфликте двух стран, отмечает газета. В 1999 году вооруженное столкновение между албанскими сепаратистами и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии. Из-за чего НАТО начала военную операцию без одобрения Совбеза ООН. В альянсе заявляли, что власти Югославии проводили этнические чистки в косовской автономии. В конце июля на границе Косово и Сербии начались стрельба и столкновения. После чего в НАТО заявили о готовности вмешаться в ситуацию, если стабильность будет под угрозой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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