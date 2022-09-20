«Газпром» приостановит поставки газа в Китай с 22 сентября

Россия на неделю остановит поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом рассказали в «Газпроме».
«С 22 по 29 сентября на газопроводе „Сила Сибири“ пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена», — сообщает «Газпром» в своем telegram-канале.
В компании отметили, что профилактика оборудования газопровода проходит два раза в год — осенью и весной. «Сила Сибири» проходит из России в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Ранее «Газпром» остановил прокачку газа по «Северному потоку» на неопределенный срок. В Кремле назвали причиной западные санкции против РФ и допустили, что поставки могут возобновиться в случае снятия ограничений.
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