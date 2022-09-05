В Кремле назвали виновных в остановке «Северного потока»

Песков обвинил страны Запада в остановке "Северного потока"
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил, что ответственность за остановку газопровода пытаются переложить на РФ Фото:

Страны Евросоюза, Канада и Великобритания ответственны за остановку «Северного потока». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос URA.RU.

«Мы видим реакцию, видим непрекращающиеся попытки каким-то образом вину и ответственность за происходящее возложить на Россию. Категорически отвергаем эти попытки и мы настаиваем на том, что коллективный Запад — в данном случае это Евросоюз, Канада и Великобритания — именно они виноваты в том, что ситуация дошла до той точки, где она сейчас», — сказал Песков в разговоре с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

По его словам, эти заявления основаны на фактах, которые касаются конкретных турбин, находящихся в ремонте. Так Песков отреагировал на заявление экс-исполнительного директора торговой ассоциации Energy UK Анджелы Найт о том, что в Лондоне началась паника из-за решения России перекрыть «Северный поток».

«Северный поток» был полностью остановлен 31 августа. Ранее Песков сказал, что прокачку газа возобновят в случае смягчения санкций. По его словам, западные ограничения мешают обслуживать агрегаты. В «Газпроме» сообщали, что газопровод остановлен на неопределенный срок до устранения неисправностей с турбиной.

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Страны Евросоюза, Канада и Великобритания ответственны за остановку «Северного потока». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос URA.RU. «Мы видим реакцию, видим непрекращающиеся попытки каким-то образом вину и ответственность за происходящее возложить на Россию. Категорически отвергаем эти попытки и мы настаиваем на том, что коллективный Запад — в данном случае это Евросоюз, Канада и Великобритания — именно они виноваты в том, что ситуация дошла до той точки, где она сейчас», — сказал Песков в разговоре с журналистами, передает корреспондент URA.RU. По его словам, эти заявления основаны на фактах, которые касаются конкретных турбин, находящихся в ремонте. Так Песков отреагировал на заявление экс-исполнительного директора торговой ассоциации Energy UK Анджелы Найт о том, что в Лондоне началась паника из-за решения России перекрыть «Северный поток». «Северный поток» был полностью остановлен 31 августа. Ранее Песков сказал, что прокачку газа возобновят в случае смягчения санкций. По его словам, западные ограничения мешают обслуживать агрегаты. В «Газпроме» сообщали, что газопровод остановлен на неопределенный срок до устранения неисправностей с турбиной.
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