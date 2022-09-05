В Кремле назвали виновных в остановке «Северного потока»

Песков обвинил страны Запада в остановке "Северного потока"

05 сентября 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что ответственность за остановку газопровода пытаются переложить на РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страны Евросоюза, Канада и Великобритания ответственны за остановку «Северного потока». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос URA.RU. «Мы видим реакцию, видим непрекращающиеся попытки каким-то образом вину и ответственность за происходящее возложить на Россию. Категорически отвергаем эти попытки и мы настаиваем на том, что коллективный Запад — в данном случае это Евросоюз, Канада и Великобритания — именно они виноваты в том, что ситуация дошла до той точки, где она сейчас», — сказал Песков в разговоре с журналистами, передает корреспондент URA.RU. По его словам, эти заявления основаны на фактах, которые касаются конкретных турбин, находящихся в ремонте. Так Песков отреагировал на заявление экс-исполнительного директора торговой ассоциации Energy UK Анджелы Найт о том, что в Лондоне началась паника из-за решения России перекрыть «Северный поток». «Северный поток» был полностью остановлен 31 августа. Ранее Песков сказал, что прокачку газа возобновят в случае смягчения санкций. По его словам, западные ограничения мешают обслуживать агрегаты. В «Газпроме» сообщали, что газопровод остановлен на неопределенный срок до устранения неисправностей с турбиной.

Страны Евросоюза, Канада и Великобритания ответственны за остановку «Северного потока». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос URA.RU. «Мы видим реакцию, видим непрекращающиеся попытки каким-то образом вину и ответственность за происходящее возложить на Россию. Категорически отвергаем эти попытки и мы настаиваем на том, что коллективный Запад — в данном случае это Евросоюз, Канада и Великобритания — именно они виноваты в том, что ситуация дошла до той точки, где она сейчас», — сказал Песков в разговоре с журналистами, передает корреспондент URA.RU. По его словам, эти заявления основаны на фактах, которые касаются конкретных турбин, находящихся в ремонте. Так Песков отреагировал на заявление экс-исполнительного директора торговой ассоциации Energy UK Анджелы Найт о том, что в Лондоне началась паника из-за решения России перекрыть «Северный поток». «Северный поток» был полностью остановлен 31 августа. Ранее Песков сказал, что прокачку газа возобновят в случае смягчения санкций. По его словам, западные ограничения мешают обслуживать агрегаты. В «Газпроме» сообщали, что газопровод остановлен на неопределенный срок до устранения неисправностей с турбиной.