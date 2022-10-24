Украинские националисты обстреляли мирных жителей под Херсоном 24 октября 2022 в 23:11 Размер текста - 17 + Минздрав: в Херсоне украинские диверсанты обстреляли автомобиль с мирными жителями, есть погибший Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские диверсанты обстреляли гражданскую машину в Херсонской области, один человек погиб, двое ранены. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Херсонской области в своем telegram-канале. «Украинские националисты обстреляли автомобиль с тремя гражданскими. В результате 1 человек погиб, 2 получили огнестрельные ранения», — сообщается в ведомстве. Также сообщается, что пациенты госпитализированы в одну из больниц региона. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Херсонская область, как и другие освобожденные регионы РФ, по сей день подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. Ранее администрация призвала жителей незамедлительно покинуть город. Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщал, что ситуация на Херсонском направлении остается стабильной, все атаки украинских войск постоянно отбиваются. Украинские диверсанты обстреляли гражданскую машину в Херсонской области, один человек погиб, двое ранены. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Херсонской области в своем telegram-канале. «Украинские националисты обстреляли автомобиль с тремя гражданскими. В результате 1 человек погиб, 2 получили огнестрельные ранения», — сообщается в ведомстве. Также сообщается, что пациенты госпитализированы в одну из больниц региона. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Херсонская область, как и другие освобожденные регионы РФ, по сей день подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. Ранее администрация призвала жителей незамедлительно покинуть город. Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщал, что ситуация на Херсонском направлении остается стабильной, все атаки украинских войск постоянно отбиваются. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям