Освобожденный сержант: ВСУ в последний момент отказались возвращать пленных из ДНР

27 октября 2022 в 06:12 Размер текста - 17 +

Украина 17 октября сорвала обмен военнопленными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские силовики 17 октября в последний момент отказались отпускать 11 пленных из народной милиции Донецкой народной республики (ДНР), которых уже везли на обмен. Об этом рассказал вернувшийся из украинского плена в тот день сержант из ДНР Алексей Шалыгин. «Ехали долго. Не знаем, куда, никто ничего не говорил. Потом остановили. Зашел (украинский силовик. — прим. URA.RU), сказал, что печальная новость: 11 человек не поедут, из 48 11 человек менять не будут. И начали список зачитывать, кто переходит в другой автобус — перегружали <…> 11 человек остались в автобусе», — сказал Шалыгин в беседе с РИА Новости. Сержант подчеркнул, что ему повезло попасть в список «на обмен». Что стало с оставшимися бойцами — неизвестно. По словам Шалыгина, перед обменом украинские силовики угрожали военнопленным. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В октябре врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин анонсировал обмен пленными между сторонами. По его словам, в ходе обмена на свободу выйдут 80 гражданских моряков России, находившиеся в заложниках, и 30 военных из ЛДНР и других регионов. О «конструктивном диалоге» и договоренностях о дальнейшем обмене пленными с украинской стороной сообщала и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Однако, как указывали власти ДНР, часть освобожденных бойцов отказывается возвращаться на Украину и остается в РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские силовики 17 октября в последний момент отказались отпускать 11 пленных из народной милиции Донецкой народной республики (ДНР), которых уже везли на обмен. Об этом рассказал вернувшийся из украинского плена в тот день сержант из ДНР Алексей Шалыгин. «Ехали долго. Не знаем, куда, никто ничего не говорил. Потом остановили. Зашел (украинский силовик. — прим. URA.RU), сказал, что печальная новость: 11 человек не поедут, из 48 11 человек менять не будут. И начали список зачитывать, кто переходит в другой автобус — перегружали <…> 11 человек остались в автобусе», — сказал Шалыгин в беседе с РИА Новости. Сержант подчеркнул, что ему повезло попасть в список «на обмен». Что стало с оставшимися бойцами — неизвестно. По словам Шалыгина, перед обменом украинские силовики угрожали военнопленным. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В октябре врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин анонсировал обмен пленными между сторонами. По его словам, в ходе обмена на свободу выйдут 80 гражданских моряков России, находившиеся в заложниках, и 30 военных из ЛДНР и других регионов. О «конструктивном диалоге» и договоренностях о дальнейшем обмене пленными с украинской стороной сообщала и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Однако, как указывали власти ДНР, часть освобожденных бойцов отказывается возвращаться на Украину и остается в РФ.