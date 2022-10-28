Медведев поставил ультиматум Киеву

Медведев требует от Украины признать правомерность требований России

28 октября 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

Медведев заявил, что покупка Киевом зарубежного электричества не приведет к стабильной работе энергосистем Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Покупка электроэнергии за рубежом не приведет к стабильной работе энергосистем Украины. Главное условие стабильного энергоснабжения — признать правомерность требований России в спецоперации, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя тестовую закупку Киевом электричества у Словакии. «Покупка киевским режимом электроэнергии в Словакии приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев», — заявил Медведев в своем telegram-канале, добавив, что это не даст желанной стабильности в работе украинской энергосистемы. «Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты, отраженные в нашей Конституции. И тогда со светом наладится», — написал политик. Сегодня на Украине провели первую тестовую поставку электроэнергии из Словакии. Необходимость импорта электроэнергии из ЕС обусловлена дефицитом генерирующих мощностей в стране. После начала спецоперации Киев устроил теракт на Крымском мосту. В ответ на это Россия начала наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины, что привело к отсутствию света у полутора миллионов украинцев.

Покупка электроэнергии за рубежом не приведет к стабильной работе энергосистем Украины. Главное условие стабильного энергоснабжения — признать правомерность требований России в спецоперации, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя тестовую закупку Киевом электричества у Словакии. «Покупка киевским режимом электроэнергии в Словакии приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев», — заявил Медведев в своем telegram-канале, добавив, что это не даст желанной стабильности в работе украинской энергосистемы. «Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты, отраженные в нашей Конституции. И тогда со светом наладится», — написал политик. Сегодня на Украине провели первую тестовую поставку электроэнергии из Словакии. Необходимость импорта электроэнергии из ЕС обусловлена дефицитом генерирующих мощностей в стране. После начала спецоперации Киев устроил теракт на Крымском мосту. В ответ на это Россия начала наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины, что привело к отсутствию света у полутора миллионов украинцев.