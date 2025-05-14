Мирошник: стамбульский проект 2022 года может стать основой для урегулирования

Мирошник предложил России и Украине вернуться к стамбульскому соглашению 2022
© Служба новостей «URA.RU»
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Мирошник отметил, что у России и Украины уже есть согласованный проект договора
Мирошник отметил, что у России и Украины уже есть согласованный проект договора Фото:

В Бишкеке во время брифинга, посвященного происхождению украинского кризиса, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о возможности возвращения к тексту соглашения, согласованному между Россией и Украиной в Стамбуле в 2022 году. По словам дипломата, этот документ может стать основой для урегулирования конфликта с учетом изменений, произошедших за последние три года.

«Давайте вернемся, внесем в него (в договор) коррективы, которые возникли на протяжении последних трех лет и после этого перейдем к подписанию этого документа», — сказал Мирошник, передает ТАСС. Во время брифинга, Мирошник отметил, что у России и Украины уже есть согласованный проект договора. Он предложил использовать его как базу для подписания итогового соглашения.

Заявление российского дипломата прозвучало на фоне ожидаемых прямых переговоров между Россией и Украиной, которые должны состояться 15 мая. Напомним, что переговоры между делегациями России и Украины проходили в Стамбуле весной 2022 года. Тогда стороны обсуждали возможные параметры прекращения огня и будущего статуса Украины. Однако последующее развитие событий привело к заморозке переговорного процесса.

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В Бишкеке во время брифинга, посвященного происхождению украинского кризиса, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о возможности возвращения к тексту соглашения, согласованному между Россией и Украиной в Стамбуле в 2022 году. По словам дипломата, этот документ может стать основой для урегулирования конфликта с учетом изменений, произошедших за последние три года. «Давайте вернемся, внесем в него (в договор) коррективы, которые возникли на протяжении последних трех лет и после этого перейдем к подписанию этого документа», — сказал Мирошник, передает ТАСС. Во время брифинга, Мирошник отметил, что у России и Украины уже есть согласованный проект договора. Он предложил использовать его как базу для подписания итогового соглашения. Заявление российского дипломата прозвучало на фоне ожидаемых прямых переговоров между Россией и Украиной, которые должны состояться 15 мая. Напомним, что переговоры между делегациями России и Украины проходили в Стамбуле весной 2022 года. Тогда стороны обсуждали возможные параметры прекращения огня и будущего статуса Украины. Однако последующее развитие событий привело к заморозке переговорного процесса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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