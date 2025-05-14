Высокопоставленного полицейского задержали в Ростове по подозрению в организации незаконной миграции

В Ростове-на-Дону возбуждено дело против полицейских по подозрению в превышении полномочий и организации незаконной миграции. Об этом сообщает СУ СК России по Ростовской области.
«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области и начальника одного из отделов управления», — пишет СК по Ростовской области в официальном telegram-канале. Фигуранты подозреваются в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции.
Подозреваемые, зная об отсутствии у 18 иностранных граждан необходимых сертификатов о владении русским языком, знания истории и законодательства РФ, дали незаконные указания подчиненным не аннулировать ранее выданные разрешения на трудовую деятельность. В результате действий подозреваемых были созданы условия для незаконного пребывания иностранных граждан на территории России. Следователи в настоящий момент устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.
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