Высокопоставленного полицейского задержали в Ростове по подозрению в организации незаконной миграции

В Ростове возбуждено уголовное дело против высокопоставленных полицейских
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Фигуранты подозреваются в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции
Фигуранты подозреваются в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции Фото:

В Ростове-на-Дону возбуждено дело против полицейских по подозрению в превышении полномочий и организации незаконной миграции. Об этом сообщает СУ СК России по Ростовской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области и начальника одного из отделов управления», — пишет СК по Ростовской области в официальном telegram-канале. Фигуранты подозреваются в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции.

Подозреваемые, зная об отсутствии у 18 иностранных граждан необходимых сертификатов о владении русским языком, знания истории и законодательства РФ, дали незаконные указания подчиненным не аннулировать ранее выданные разрешения на трудовую деятельность. В результате действий подозреваемых были созданы условия для незаконного пребывания иностранных граждан на территории России. Следователи в настоящий момент устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.

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В Ростове-на-Дону возбуждено дело против полицейских по подозрению в превышении полномочий и организации незаконной миграции. Об этом сообщает СУ СК России по Ростовской области. «Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области и начальника одного из отделов управления», — пишет СК по Ростовской области в официальном telegram-канале. Фигуранты подозреваются в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции. Подозреваемые, зная об отсутствии у 18 иностранных граждан необходимых сертификатов о владении русским языком, знания истории и законодательства РФ, дали незаконные указания подчиненным не аннулировать ранее выданные разрешения на трудовую деятельность. В результате действий подозреваемых были созданы условия для незаконного пребывания иностранных граждан на территории России. Следователи в настоящий момент устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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