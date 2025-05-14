Песков раскрыл график Путина на 15 мая

Подробности о содержании и участниках встреч не раскрываются
На 15 мая у президента России Владимира Путина запланированы рабочие встречи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Рабочие встречи запланированы у президента», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста кремлёвского пула Александра Юнашева о графике президента на этот день. Подробности о содержании и участниках встреч не раскрываются. Международные переговоры, по мнению Юнашева, не называют рабочими встречами.
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