Песков раскрыл график Путина на 15 мая

Песков сообщил о графике Путина 15 мая
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Подробности о содержании и участниках встреч не раскрываются
Подробности о содержании и участниках встреч не раскрываются Фото:

На 15 мая у президента России Владимира Путина запланированы рабочие встречи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Рабочие встречи запланированы у президента», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста кремлёвского пула Александра Юнашева о графике президента на этот день. Подробности о содержании и участниках встреч не раскрываются. Международные переговоры, по мнению Юнашева, не называют рабочими встречами.

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На 15 мая у президента России Владимира Путина запланированы рабочие встречи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Рабочие встречи запланированы у президента», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста кремлёвского пула Александра Юнашева о графике президента на этот день. Подробности о содержании и участниках встреч не раскрываются. Международные переговоры, по мнению Юнашева, не называют рабочими встречами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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