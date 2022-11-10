10 ноября 2022

Топ-3 свердловских министерств с самой большой зарплатой

Свердловский министр финансов Александр Старков подписал приказ, который утверждает фонды оплаты труда
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Печать сторублевой купюры на фабрике
Согласно данным приказа, самый большой ФОТ у министерства финансов Фото:

Свердловский министр финансов Александр Старков подписал приказ, который утверждает фонды оплаты труда (ФОТ) для региональных властей. Согласно данным приказа, самый большой ФОТ у министерства финансов — 9 млн 148 тысяч рублей в месяц. На втором месте — министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка: 6 млн 201 тысяча рублей. На третьей позиции оказался областной минздрав — 3 млн 972 тысячи рублей.

Исходя из данных приказа, самые скромные фонды оплаты труда — у министерства культуры, министерства по внешнеэкономическим связям и минспорта. У них по 1,1 млн рублей. Департамент информационной политики (ДИП), который отвечает за освещение работы областных властей в СМИ, зарабатывает 1,2 млн рублей в месяц. Аппарат губернатора и правительства — 1,1 млн рублей.

Ранее агентство сообщало, что бизнес-вумен Ольга Брозовская, жена депутата свердловского заксобрания, владельца группы Brozex Вячеслава Брозовского, по итогам 2021 года оказалась богаче большинства политиков региона. За 2021 год она заработала 123,3 млн рублей.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Свердловский министр финансов Александр Старков подписал приказ, который утверждает фонды оплаты труда (ФОТ) для региональных властей. Согласно данным приказа, самый большой ФОТ у министерства финансов — 9 млн 148 тысяч рублей в месяц. На втором месте — министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка: 6 млн 201 тысяча рублей. На третьей позиции оказался областной минздрав — 3 млн 972 тысячи рублей. Исходя из данных приказа, самые скромные фонды оплаты труда — у министерства культуры, министерства по внешнеэкономическим связям и минспорта. У них по 1,1 млн рублей. Департамент информационной политики (ДИП), который отвечает за освещение работы областных властей в СМИ, зарабатывает 1,2 млн рублей в месяц. Аппарат губернатора и правительства — 1,1 млн рублей. Ранее агентство сообщало, что бизнес-вумен Ольга Брозовская, жена депутата свердловского заксобрания, владельца группы Brozex Вячеслава Брозовского, по итогам 2021 года оказалась богаче большинства политиков региона. За 2021 год она заработала 123,3 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...