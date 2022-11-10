Топ-3 свердловских министерств с самой большой зарплатой

Свердловский министр финансов Александр Старков подписал приказ, который утверждает фонды оплаты труда (ФОТ) для региональных властей. Согласно данным приказа, самый большой ФОТ у министерства финансов — 9 млн 148 тысяч рублей в месяц. На втором месте — министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка: 6 млн 201 тысяча рублей. На третьей позиции оказался областной минздрав — 3 млн 972 тысячи рублей.
Исходя из данных приказа, самые скромные фонды оплаты труда — у министерства культуры, министерства по внешнеэкономическим связям и минспорта. У них по 1,1 млн рублей. Департамент информационной политики (ДИП), который отвечает за освещение работы областных властей в СМИ, зарабатывает 1,2 млн рублей в месяц. Аппарат губернатора и правительства — 1,1 млн рублей.
Ранее агентство сообщало, что бизнес-вумен Ольга Брозовская, жена депутата свердловского заксобрания, владельца группы Brozex Вячеслава Брозовского, по итогам 2021 года оказалась богаче большинства политиков региона. За 2021 год она заработала 123,3 млн рублей.
Документ: свердловский минфин
Документ: свердловский минфин
Документ: свердловский минфин
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo
Свердловский министр финансов Александр Старков подписал приказ, который утверждает фонды оплаты труда (ФОТ) для региональных властей. Согласно данным приказа, самый большой ФОТ у министерства финансов — 9 млн 148 тысяч рублей в месяц. На втором месте — министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка: 6 млн 201 тысяча рублей. На третьей позиции оказался областной минздрав — 3 млн 972 тысячи рублей. Исходя из данных приказа, самые скромные фонды оплаты труда — у министерства культуры, министерства по внешнеэкономическим связям и минспорта. У них по 1,1 млн рублей. Департамент информационной политики (ДИП), который отвечает за освещение работы областных властей в СМИ, зарабатывает 1,2 млн рублей в месяц. Аппарат губернатора и правительства — 1,1 млн рублей. Ранее агентство сообщало, что бизнес-вумен Ольга Брозовская, жена депутата свердловского заксобрания, владельца группы Brozex Вячеслава Брозовского, по итогам 2021 года оказалась богаче большинства политиков региона. За 2021 год она заработала 123,3 млн рублей.