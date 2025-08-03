Приставы хотят лишить должников права на оружие

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагает ввести новые ограничения на выдачу лицензий на оружие для граждан с непогашенными судебными долгами. Об этом сообщила заместитель директора ФССП Елена Захаркина. С инициативой ведомство выступило в рамках совместной работы с Росгвардией.
«Мы сейчас активно внедряем в элементы разрешительной системы Росгвардии инициативу о том, что люди, которые хотят получить оружие, должны быть честны перед законом и не иметь задолженности перед судебными приставами. Если человек не готов исполнять законы Российской Федерации, зачем ему разрешение о ношении личного оружия, даже если оно охотничье», — заявила Захаркина в ходе лекции на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Ее слова передает ТАСС.
По ее словам, аналогичные требования могут быть распространены и на претендентов на государственные награды. Наличие задолженностей станет препятствием для получения высоких званий и поощрений.
Форум «Территория смыслов» проходит в эти дни в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в Солнечногорске. Центральной темой мероприятия в 2025 году стало сохранение суверенитета страны, а проведение форума приурочено к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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