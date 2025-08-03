«Отоспаться можно»: сомнолог объяснил, как правильно спать в отпуске

Увеличенное количество часов сна на выходных или в отпуске может быть здоровой необходимостью, однако часто приводит к нарушениям. Для того, чтобы избежать этого, требуется придерживаться ряда правил, сообщают СМИ со ссылкой на сомнолога Романа Бузунова.
Дополнительный сон во время отдыха может помочь человеку восстановиться и перезагрузиться после стресса на работе, вернуть в нормы циркадные ритмы сна, пишет «Комсомольская правда». Однако Роман Бузунов подчеркивает, что при этом важно не пересыпать. «Отоспаться можно, но отоспаться — это 2?3 дня. Стремление „наверстать“ недосып оборачивается другой проблемой, человек перемещается с кровати — на пляж, и все — в лежачем положении. И тяжелый недосып, и постоянный пересып вредны для нервной системы и могут провоцировать бессонницу», — отмечает эксперт.
По его словам, даже во время отпуска следует ложиться и вставать примерно в одно и то же время. При этом важно не забывать про физическую активность и регулярные нагрузки в качестве «мощнейшего антистрессового, противотревожного и антидепрессивного средства». Также важно помнить о достаточном количестве часов сна не только в отпуске, но и в повседневности, поскольку контраст между пересыпом на отдыхе и недосыпом во время работы может сделать все только хуже, подчеркнул сомнолог.
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