Во Франции объявили, что украинцы восстали против Зеленского

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Украинцы восстали против конфликта, организованного Зеленским при помощи НАТО
Украинцы восстали против конфликта, организованного Зеленским при помощи НАТО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители одного из центральных городов Украины — Винницы — устроили массовый протест против мобилизации, тем самым восстав против режима украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Украинцы восстают против Зеленского и конфликта», — заявил Флориан Филиппо в социальной сети X. Он также призвал распространять появившиеся в интернете видео беспорядков у городского стадиона «Локомотив» в Виннице. Французский политик отметил, что одной из целей протестной акции было донести до мировой общественности позицию украинцев, выступающих против боевых действий, инициированных Зеленским при поддержке НАТО.

Акция началась в ночь на 2 августа, когда к стадиону привезли около сотни мужчин, предположительно, для отправки на фронт. Родственники мобилизованных попытались проникнуть на территорию спорткомплекса, взломав ворота. Сотрудники полиции и военкомата применили слезоточивый газ и вывели этих людей. Несколько женщин и подростков были задержаны. Митингующие выкрикивали лозунги против властей и исполняли национальный гимн. Полиция угрожала разогнать демонстрацию за нарушение комендантского часа.

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Жители одного из центральных городов Украины — Винницы — устроили массовый протест против мобилизации, тем самым восстав против режима украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Украинцы восстают против Зеленского и конфликта», — заявил Флориан Филиппо в социальной сети X. Он также призвал распространять появившиеся в интернете видео беспорядков у городского стадиона «Локомотив» в Виннице. Французский политик отметил, что одной из целей протестной акции было донести до мировой общественности позицию украинцев, выступающих против боевых действий, инициированных Зеленским при поддержке НАТО. Акция началась в ночь на 2 августа, когда к стадиону привезли около сотни мужчин, предположительно, для отправки на фронт. Родственники мобилизованных попытались проникнуть на территорию спорткомплекса, взломав ворота. Сотрудники полиции и военкомата применили слезоточивый газ и вывели этих людей. Несколько женщин и подростков были задержаны. Митингующие выкрикивали лозунги против властей и исполняли национальный гимн. Полиция угрожала разогнать демонстрацию за нарушение комендантского часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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