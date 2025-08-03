Жители одного из центральных городов Украины — Винницы — устроили массовый протест против мобилизации, тем самым восстав против режима украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Украинцы восстают против Зеленского и конфликта», — заявил Флориан Филиппо в социальной сети X. Он также призвал распространять появившиеся в интернете видео беспорядков у городского стадиона «Локомотив» в Виннице. Французский политик отметил, что одной из целей протестной акции было донести до мировой общественности позицию украинцев, выступающих против боевых действий, инициированных Зеленским при поддержке НАТО.
Акция началась в ночь на 2 августа, когда к стадиону привезли около сотни мужчин, предположительно, для отправки на фронт. Родственники мобилизованных попытались проникнуть на территорию спорткомплекса, взломав ворота. Сотрудники полиции и военкомата применили слезоточивый газ и вывели этих людей. Несколько женщин и подростков были задержаны. Митингующие выкрикивали лозунги против властей и исполняли национальный гимн. Полиция угрожала разогнать демонстрацию за нарушение комендантского часа.
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