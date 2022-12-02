Украинский пленный рассказал о проблемах комплекса Starlink

02 декабря 2022 в 07:34 Размер текста - 17 +

Некомпетентность персонала ВСУ не позволяет грамотно обслуживать терминалы Starlink Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Некомпетентная эксплуатация и обслуживание спутниковых терминалов Starlink, а также их плохая работа в неблагоприятных погодных условиях, являются главными недостатками в использовании данной спутниковой сети в рядах ВСУ. Об этом рассказал взятый в плен Сергей Лазаренко из 113-й бригады территориальной обороны Украины. «Завтра кто-то какой-то шнур зацепил — и уже не три терминала работают, а два», — цитирует Лазаренко РИА Новости. При этом, по словам военнопленного, людей обладающих нужными компетенциями по ремонту и обслуживанию такой техники в рядах ВСУ можно пересчитать по пальцам одной руки. Также в плохую и дождливую погоду скорость соединения Starlink заметно падает, что существенно затрудняет обмен информацией между украинскими войсками. Ранее стало известно, что возможности терминалов Starlink украинские бойцы используют в личных целях: для использования интернета, звонков и общения в социальных сетях. Тем временем, Польша поставила очередную партию из 1570 терминалов на нужды украинской армии, передает RT.

Некомпетентная эксплуатация и обслуживание спутниковых терминалов Starlink, а также их плохая работа в неблагоприятных погодных условиях, являются главными недостатками в использовании данной спутниковой сети в рядах ВСУ. Об этом рассказал взятый в плен Сергей Лазаренко из 113-й бригады территориальной обороны Украины. «Завтра кто-то какой-то шнур зацепил — и уже не три терминала работают, а два», — цитирует Лазаренко РИА Новости. При этом, по словам военнопленного, людей обладающих нужными компетенциями по ремонту и обслуживанию такой техники в рядах ВСУ можно пересчитать по пальцам одной руки. Также в плохую и дождливую погоду скорость соединения Starlink заметно падает, что существенно затрудняет обмен информацией между украинскими войсками. Ранее стало известно, что возможности терминалов Starlink украинские бойцы используют в личных целях: для использования интернета, звонков и общения в социальных сетях. Тем временем, Польша поставила очередную партию из 1570 терминалов на нужды украинской армии, передает RT.