Украинский пленный рассказал о проблемах комплекса Starlink

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Некомпетентность персонала ВСУ не позволяет грамотно обслуживать терминалы Starlink Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Некомпетентная эксплуатация и обслуживание спутниковых терминалов Starlink, а также их плохая работа в неблагоприятных погодных условиях, являются главными недостатками в использовании данной спутниковой сети в рядах ВСУ. Об этом рассказал взятый в плен Сергей Лазаренко из 113-й бригады территориальной обороны Украины.

«Завтра кто-то какой-то шнур зацепил — и уже не три терминала работают, а два», — цитирует Лазаренко РИА Новости. При этом, по словам военнопленного, людей обладающих нужными компетенциями по ремонту и обслуживанию такой техники в рядах ВСУ можно пересчитать по пальцам одной руки. Также в плохую и дождливую погоду скорость соединения Starlink заметно падает, что существенно затрудняет обмен информацией между украинскими войсками.

Ранее стало известно, что возможности терминалов Starlink украинские бойцы используют в личных целях: для использования интернета, звонков и общения в социальных сетях. Тем временем, Польша поставила очередную партию из 1570 терминалов на нужды украинской армии, передает RT.

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Некомпетентная эксплуатация и обслуживание спутниковых терминалов Starlink, а также их плохая работа в неблагоприятных погодных условиях, являются главными недостатками в использовании данной спутниковой сети в рядах ВСУ. Об этом рассказал взятый в плен Сергей Лазаренко из 113-й бригады территориальной обороны Украины. «Завтра кто-то какой-то шнур зацепил — и уже не три терминала работают, а два», — цитирует Лазаренко РИА Новости. При этом, по словам военнопленного, людей обладающих нужными компетенциями по ремонту и обслуживанию такой техники в рядах ВСУ можно пересчитать по пальцам одной руки. Также в плохую и дождливую погоду скорость соединения Starlink заметно падает, что существенно затрудняет обмен информацией между украинскими войсками. Ранее стало известно, что возможности терминалов Starlink украинские бойцы используют в личных целях: для использования интернета, звонков и общения в социальных сетях. Тем временем, Польша поставила очередную партию из 1570 терминалов на нужды украинской армии, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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