Sky News: Украина ожидает наступление на Киев в феврале

На Украине ожидают, что российские войска будут наступать на Киев в преддверии годовщины спецоперации. Об этом заявил руководитель украинского Оперативного командования «Юг» генерал-майор Андрей Ковальчук.
«Мы рассматриваем возможное наступление из Беларуси в конце февраля, может быть, позже», — сказал генерал-майор Ковальчук в интервью телеканалу Sky News. Он также отметил, что нападение может произойти и в годовщину с начала спецоперации РФ. Он также отметил, что на Украине к этому готовятся и уже накапливают силы.
Ранее уточнялось, что Белоруссия может вступить в военные операции на стороне России. По словам военного эксперта Виктора Литовкина, это может произойти только в том случае, если на территорию самой республики будет совершено нападение.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам российского главы государства Владмиира Путина, целями являются защита мирного населения Донбасса.
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На Украине ожидают, что российские войска будут наступать на Киев в преддверии годовщины спецоперации. Об этом заявил руководитель украинского Оперативного командования «Юг» генерал-майор Андрей Ковальчук. «Мы рассматриваем возможное наступление из Беларуси в конце февраля, может быть, позже», — сказал генерал-майор Ковальчук в интервью телеканалу Sky News. Он также отметил, что нападение может произойти и в годовщину с начала спецоперации РФ. Он также отметил, что на Украине к этому готовятся и уже накапливают силы. Ранее уточнялось, что Белоруссия может вступить в военные операции на стороне России. По словам военного эксперта Виктора Литовкина, это может произойти только в том случае, если на территорию самой республики будет совершено нападение. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам российского главы государства Владмиира Путина, целями являются защита мирного населения Донбасса.