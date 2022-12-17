Sky News: Украина ожидает наступление на Киев в феврале

17 декабря 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

На Украине ожидают, что в феврале Россия нападет на Киев со стороны Беларуси Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине ожидают, что российские войска будут наступать на Киев в преддверии годовщины спецоперации. Об этом заявил руководитель украинского Оперативного командования «Юг» генерал-майор Андрей Ковальчук. «Мы рассматриваем возможное наступление из Беларуси в конце февраля, может быть, позже», — сказал генерал-майор Ковальчук в интервью телеканалу Sky News. Он также отметил, что нападение может произойти и в годовщину с начала спецоперации РФ. Он также отметил, что на Украине к этому готовятся и уже накапливают силы. Ранее уточнялось, что Белоруссия может вступить в военные операции на стороне России. По словам военного эксперта Виктора Литовкина, это может произойти только в том случае, если на территорию самой республики будет совершено нападение. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам российского главы государства Владмиира Путина, целями являются защита мирного населения Донбасса.

На Украине ожидают, что российские войска будут наступать на Киев в преддверии годовщины спецоперации. Об этом заявил руководитель украинского Оперативного командования «Юг» генерал-майор Андрей Ковальчук. «Мы рассматриваем возможное наступление из Беларуси в конце февраля, может быть, позже», — сказал генерал-майор Ковальчук в интервью телеканалу Sky News. Он также отметил, что нападение может произойти и в годовщину с начала спецоперации РФ. Он также отметил, что на Украине к этому готовятся и уже накапливают силы. Ранее уточнялось, что Белоруссия может вступить в военные операции на стороне России. По словам военного эксперта Виктора Литовкина, это может произойти только в том случае, если на территорию самой республики будет совершено нападение. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам российского главы государства Владмиира Путина, целями являются защита мирного населения Донбасса.