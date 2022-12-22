Молодые парламентарии из УрФО прилетели в Ханты-Мансийск для обсуждения помощи в СВО

22 декабря 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

У молодых парламентариев уже есть опыт работы с жителями в зоне СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На форуме молодых парламентариев Уральского федерального округа в Ханты-Мансийске будут обсуждать вопросы помощи жителям в специальной военной операции. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель молодежного парламента Югры Кирилл Медведев. «Дискуссия будет о помощи жителям в зоне проведения специальной военной операции. Уже достаточно много членов молодежного парламента и из соседних субъектов, которые в зоне специальной операции были, находились там, помогали жителям, начиная от эвакуации граждан, сопровождения, помощи в оформлении документов в пункт временного размещения и восстановления социальных объектов. Есть каким опытом поделиться между собой, возможно сформировать отдельную молодежную миссию», — сказал Медведев.



На сборе в Ханты-Мансийске молодые парламентарии из ХМАО, ЯНАО и Тюменской области также рассмотрят создание в ХМАО ресурсного центра для стажировок начинающих политиков со всего Урала. Один из главных векторов в их деятельности — это работа над законодательными и общественными инициативами.



Ранее URA.RU сообщало, что вице-спикер молодежного парламента ХМАО Иван Лаптев, который был одним из модераторов онлайн-эфиров с заседаний мобилизационной комиссии, отправился в центр подготовки военнослужащих в рамках частичной мобилизации. На призывной пункт Ивана провожали друзья, родные и близкие — всего тридцать человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На форуме молодых парламентариев Уральского федерального округа в Ханты-Мансийске будут обсуждать вопросы помощи жителям в специальной военной операции. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель молодежного парламента Югры Кирилл Медведев. «Дискуссия будет о помощи жителям в зоне проведения специальной военной операции. Уже достаточно много членов молодежного парламента и из соседних субъектов, которые в зоне специальной операции были, находились там, помогали жителям, начиная от эвакуации граждан, сопровождения, помощи в оформлении документов в пункт временного размещения и восстановления социальных объектов. Есть каким опытом поделиться между собой, возможно сформировать отдельную молодежную миссию», — сказал Медведев. На сборе в Ханты-Мансийске молодые парламентарии из ХМАО, ЯНАО и Тюменской области также рассмотрят создание в ХМАО ресурсного центра для стажировок начинающих политиков со всего Урала. Один из главных векторов в их деятельности — это работа над законодательными и общественными инициативами. Ранее URA.RU сообщало, что вице-спикер молодежного парламента ХМАО Иван Лаптев, который был одним из модераторов онлайн-эфиров с заседаний мобилизационной комиссии, отправился в центр подготовки военнослужащих в рамках частичной мобилизации. На призывной пункт Ивана провожали друзья, родные и близкие — всего тридцать человек.